von Sabine Naiemi

Bad Dürrheim – „Am Schmotzige ist nichts geplant“, das erklären die Narrenzunft und uni sono die Urviecherzunft Bad Dürrheim.

Dieses Bild wird es dieses Jahr nicht geben: Die Narrenzunft Bad Dürrheim zieht am Schmotzige auf den Rathausplatz ein. Hinterdrein folgen der Narrenbaum, andere Zünfte der Stadt und die Kindergärten der Stadt. Besonders die Kinder werden heute den sonst üblichen großen Kinderball mit dem tollen Unterhaltungsprogramm im Haus des Bürgers vermissen. Bilder: SK-Archiv Sabine Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

Wie im Newsletter der Urviecher an die Mitglieder geschrieben, müsse man natürlich die aktuellen Verordnungen akzeptieren und sich vorsichtig verhalten. Umso mehr solle man sich auf das nächste Jahr freuen, erklärt Urviecher-Schriftführerin Daniela Schwarz.

Beim Kinderumzug am Schmotzige ziehen üblicherweise auch die Urviecher mit. | Bild: Naiemi, Sabine

So werden also heute am Schmotzige weder die Schülerbefreiung, die Entmachtung des Bürgermeisters mit Schlüsselübergabe, der Kinderumzug, das Aufstellen des Narrenbaums auf dem Rathausplatz und der große Kinderball im Haus des Bürgers stattfinden. Gleiches gilt für das reiche und bunte Brauchtum auf den Ortsteilen. Es dürfte ein denkwürdig-historisches Datum sein, das Bürgermeister und Ortsvorsteher in ihrem Kalender rot anstreichen.

Die Zunftvorderen der Narrenzunft Bad Dürrheim liefern sich im Kampf um den Rathausschlüssel mit dem Bürgermeister schwere Wortgefechte, wie das Archivbild zeigt. | Bild: Naiemi, Sabine

Nichtsdestotrotz haben sich die Zünfte bereits in den vergangenen Tagen allerlei Dinge überlegt, um doch noch irgendwie ein närrisches Gefühl unter die Leute zu bringen. So erhalten unzählige Narren heute eine Fastnachtskiste der Narrenzunft Bad Dürrheim, oder die „Fasnet in de Dasch“ von den Urviechern. 199 Taschen – extra unterschieden für Männer, Frauen und Kinder – hatten die Urviecher gepackt und verschickt. „Das ging bis an die Nordsee hoch, Köln, Dortmund, Sonthofen und Konstanz“, berichtet Daniela Schwarz von den Urviechern. Besonders das „schicke es jemandem“ sei extrem gut gelaufen. „Den Leuten sind die Fastnachtsherzen aufgegangen.“

Die Narrenzunft Tigerschweine Unterbaldingen hat einen Fastnachts-Marathon aufgebaut. Bild: SK-Archiv Heinze | Bild: Mandy Heinze

Eine weitere Aktion war jene mit dem „Flagge zeigen“ – die größte Deko und Aufwand für die Narretei wurden prämiert. Knappe 20 Zuschriften seien eingegangen, und die vorhandenen Urviecher-Fahnen waren blitzartig ausverkauft. Die Gewinner dieser Challenge waren Markus „Rautze“ Heinemann und Ehefrau Gudrun.

Im Vorfeld fand unter den Narrenzünften außerdem eine Häschallenge statt. Diese wurde von den Fürstenberger Bergeseln ausgerufen mit dem Motto: „Steig ins Häs und zeig dich den Leuten“. „Wir wurden von unserer Gettizunft, den Hochemmingern Eckbühlblätz“, nominiert“, erklärt Daniela Schwarz. Und die Urviecher hätten wiederum die Narrenzunft Bad Dürrheim, die Kötach Buur und die guten Freunde, die Ziegelbuben Schwenningen nominiert. Alles ist auf Youtube zu finden, ebenso wie das Video der jungen Muselmannä „Von der Theke zum Ursprung“.

In Unter-/Oberbaldingen startet heute der Fastnachts-Marathon. Die Narrenzunft Tigerschweine Unterbaldingen und die Brunnä-Hex haben sich zusammengetan. „Toll wäre es, wenn die Fastnachtbegeisterten sich entsprechend verkleiden und so durch die Straßen ziehen, damit einfach eine heitere Stimmung aufkommt“, meint Detlef Huber von den Tigerschweinen. Vorbereitet sind 17 Stationen, 13 in Unterbaldingen und vier in Oberbaldingen. Selbstverständlich sollen sich alle Teilnehmenden an die aktuellen Corona-Verordnungen halten. Familien können sich gemeinsam auf den Weg machen, ansonsten Einzelpersonen oder auch zu zweit, je nachdem. Alle Stationen werden lustig und närrisch dekoriert sein. Da es dieses Jahr kein Narrenblatt gibt, sind an jeder Station Beiträge zum Lesen ausgehängt.

Die Feuerbuure Dürra veranstalten am kommenden Samstag einen virtuellen Fastnachtsball. | Bild: Naiemi, Sabine

Einen virtuellen Ball veranstalten die Feuerbuure Dürra am kommenden Samstag, 13. Februar, um 19.61 h – die Narren lieben schräge Uhrzeiten. „Übertragen wird die Party live auf Facebook und Youtube“, erklärt Dirk Murer von den Feuerbuure. Ein Haufen Zünfte – von Ulm, Allgäu, Stuttgart, Reutlingen, Bad Dürrheim, Villingen-Schwenningen und Donauschigen, hätten sich dem Aufruf der Feuerbuure angeschlossen und hätten Videos geschickt. Auch aus dem Bodenseekreis

seien Zünfte dabei. Dabei sind Auftritte von Guggenmusiken sowie Hexen- und Brauchtumstänze. Der Livestream dauere etwa 1,5 bis zwei Stunden, so Murer. „Das wird ein bunt gemischtes Programm.“ Jede Zunft werde, bevor das Video eingespielt wird, einzeln vorgestellt mit Narrenruf und Gründungsjahr. Murer: „Wir haben 20 bis 30 Videos bekommen. Das wird ein schöner und bunter Abend.“ Zu finden ist das Ganze auf Facebook unter „Fanseite der Feuerbuure Dürra“ oder auf Youtube unter https://youtube.com/channel/UC7fB_ZmpF6d5KWrqExYo5-A.