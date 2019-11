von Alexander Hämmerling

Die Narrenzunft Hochemmingen feiert im kommenden Februar ihr 44. Bestehen als ein Jubiläum mit einer zweitägigen Feier samt Nachtumzug. Nach den abgehaltenen Wahlen auf der jüngsten Hauptversammlung sind an der Vereinsspitze die altbewährten Gesichter vorzufinden. Die Mitglieder pflegen auch außerhalb der hohen Tage ein solidarisches Vereinsleben.

Am 22. Februar startet der Nachtumzug ab 19 Uhr am Gasthof Adler und schlängelt sich auf der gewohnten Strecke durch Hochemmingen. An ihrem Jubiläumswochenende wird die Zunft um ihre Hauptfigur des Eckbühlblätz vom örtlichen Musikverein, der Feuerwehr und den Riedhexen mit Besenwirtschaften unterstützt. Die Schirmbar wird traditionell am Rathausplatz aufgebaut und die Altherren des FC Hochemmingen ziehen mit einem mobilen Verkaufsstand durch die Reihen der närrischen Besucher. Zusätzlich werden die Bad Dürrheimer Urviecher als Gegenleistung für die helfende Hand der Hochemminger bei ihrem Narrentreffen organisatorisch tätig sein. Auch am Folgetag ist ein Umzug angesetzt.

In ihr 44. Vereinsjahr geht die Zunft weiterhin mit dem bewährten Dreiergespann Christina Albicker, Katja Hepting und Udo Müller an der Vereinsspitze. Beim Verlesen des Jahresberichts zeugte Margot Hettich von der organisatorischen Kapazität des Trios und des Narrenrats für die 90 aktiven Narren, 20 Kinder und 120 passiven Mitglieder der Zunft. Der Jahresausflug führte den Verein zu einer GPS-Wanderung bei Blumberg mit Ausklang bei einem Weinfest in Eichstetten am Kaiserstuhl. Das Sommerfest der Zunft auf dem Rathausplatz war erneut von Besucherscharen überlaufen, auch beim Gestalten von Programmpunkten für das Hochemminger Sommerferienprogramm habe man sich etabliert. „Für die jährliche Arbeit und Leistung ist euch großer Dank auszusprechen. Ihr bereichert das Ortsleben und tragt den Namen Hochemmingens durch eure vielen Fasnachtsaktivitäten auch nach außen positiv mit euch“, würdigte Ortsvorsteher Helmut Bertsche das Jahrespensum.

Die Vereinskasse weist ein leichtes, negatives Saldo von etwa 1700 Euro auf. Hauptsächlich der Einbau einer neuen Schallschutzdämmung im Vereinsheim „s‘Blätzle“ und der finanziell pompös gestaltete Jahresausflug sind hierfür verantwortlich. Mit Rücklagen in einem unteren, fünfstelligen Bereich sei dieser Fehlbetrag jedoch zu vernachlässigen. Bei den weiteren Wahlen wurde Tabea Fischerkeller zur Kassiererin, Simone Haug zur Schriftführerin und Manuela Romer zum Blätzlemeister gewählt.