von Mandy Heinze

40 neue Nistkästen warteten im vergangenen Jahr in Öfingen auf Kleiber, Gartenrotschwanz, Blaumeise, Kohlmeise und Sperling.

Die Nistkästen hatten Anita Schneckenburger und Ortsvorsteherin Astrid Schweizer-Engesser zusammen mit den Kindern vom Kindergarten aufgehängt. In diesem Jahr wurden nun schon alle Nistkästen gesäubert und dadurch konnte man auch berichten, dass diese auch alle bewohnt waren.

Es macht sie natürlich mächtig stolz, dass diese Aktion nicht umsonst war, sondern von den Vögeln auch angenommen wurde. Und so wurde Anita Schneckenburgers Motto „Es ist immer besser, wenn man etwas tut, als wenn man nix tut“, gleich wieder in die Tat umgesetzt und gleich noch 20 neue Nistkästen rings um Öfingen aufgehängt.

Stare sind nicht begeistert

Nur den Staren, die gerade wieder aus ihren Winterquartieren zurückkehren, gefällt das Ganze wohl nicht so recht. Sie sitzen vor den Nistkästen und beschweren sich lautstark, dass diese für sie einfach zu klein sind und für sie keine Nistkästen aufgehängt wurden. Das heißt für Anita Schneckenburger, dass jetzt schnell gehandelt werden muss. Neue Starenkästen müssen her. So mancher werde sich schon fragen, warum man solche Aktionen überhaupt macht, ist sich Anita Schneckenburger sicher. Denn früher konnten Vögel ihre Nester auch selber bauen und brauchten keine vorgefertigten Nisthilfen.

Der Gegensatz zu früher ist aus Sicht der tatkräftigen Frau vielen nicht bewusst. Der Lebensraum der heimischen Vögel wird immer kleiner. Die Vögel finden oftmals gar keine Plätze mehr, wo sie nisten können. Alte Bäume beispielsweise, mit passenden Bruthöhlen, werden schnell entsorgt, damit der Garten ja auch ordentlich aussehe. Doch Schneckenburger und Schweizer-Engesser lassen sich ihren Optimismus nicht nehmen und denken, dass in Zukunft wieder mehr für den Lebensraum der heimischen Tier- und Pflanzenwelt getan wird.

Ebenso stimmte der Ortschaftsrat bei seiner März-Sitzung über zwei Baugesuche ab. Bei dem einen handelte es sich um die Modernisierung und Änderung des südlichen Wohnteils durch den Einbau von zwei Wohnungen mit Errichtung von Gauben auf der Ost- und Westseite in der Bühlstraße. Diesem stimmte das Gremium einstimmig zu.

Nicht ganz so einfach war es bei dem Bauvorhaben in der Frühlingshalde. Hierbei handelt es sich um einen Umbau und die Sanierung eines Wohnhauses, wofür jedoch der Bebauungsplan angepasst werden müsste. Der Ortschaftsrat würde zustimmen, überlässt aber dem Technischen Ausschuss das letzte Wort.