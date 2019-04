von SK

Kaum zu glauben, aber der Mai steht schon wieder vor der Tür. Und was wäre der 1. Mai, ohne dass es einen Maibaum gäbe. Die Landjugend von Hochemmingen stellt diesen traditionell am Vorabend des Feiertags auf, erstmals allerdings nun auf dem neu gestalteten Rathausplatz.

Um die 23 Meter wird er wieder haben und der Kranz, der unterhalb der Spitze in luftiger Höhe angebracht wird, ist selbstverständlich wieder eigenhändig von den Mitgliedern der Landjugend gekranzt worden. Hierzu traf sich die Mitglieder der Gruppe am vergangenen Freitagabend. Das Reisig stammt, wie auch der Baum selbst, aus dem nahegelegenen idyllischen Wittmannstal.

Tanz in den Mai

Beim Tanz in den Mai, der am Dienstag um 19 Uhr mit dem Aufstellen des Baums beginnt, wird dann auch richtig getanzt. Die Volkstanzgruppe, die tatsächlich nur einen offiziellen Auftritt pro Jahr hat, hat dafür extra zwei Tänze einstudiert. "Insgesamt sind wir sieben Pärchen, wobei nur drei Jungs darunter sind", erzählt Sabrina Fehrenbacher, die Schriftführerin der Landjugendgruppe. "In unseren drei Tanzproben hat das schon mal bestens geklappt und wir freuen uns riesig darauf." Traditionell wird an diesem Abend auch der Maibaum verlost und es gibt leckeres vom Grill.

Es ist also für alles bestens gesorgt und die jungen Leute freuen sich auf möglichst viele Zuschauer, wenn der Maibaum aufgestellt wird. Natürlich möchte die Landjugend dieses Event auch dafür nutzen, weiter auf sich und ihre Arbeit aufmerksam zu machen.

Neue Mitglieder sind immer herzlich willkommen und man nimmt mittlerweile nicht mehr nur Anwärter aus Hochemmingen auf. Sabrina Fehrenbacher berichtet von zwei Bad Dürrheimern und einem Tuninger Neumitglied, die sich aktuell um die Aufnahme in die Landjugendgruppe bemühen, die derzeit aus 18 Mitgliedern besteht. "Wir freuen uns über jeden und jede, die unsere Mannschaft verstärken möchte", so Fehrenbacher.

Das Video derLandjugendüber sich unter: www.suedkurier.de/10130794.