von SK

Bad Dürrheim (sk) Bei den Sozialdemokraten des Ortsverbandes Bad Dürrheim ist man sehr zufrieden. In der Kernstadt ist die Liste voll, der Frauenanteil überwiegt sogar.

"Wir sind sogar in drei Ortsteilen vertreten, haben viele neue und junge Gesichter und außerdem haben mich Menschen von sich aus angesprochen, die auf unsere Liste wollten", erklärt Ortsverbandsvorsitzende Derya Türk-Nachbaur. Sie würden sich von der SPD im Gemeinderat gut vertreten fühlen, hätten sie erklärt. Türk-Nachbaur: "Das heißt für uns, dass wir mit unserem Engagement und der Präsenz in den letzten Jahren in Bad Dürrheim scheinbar einiges richtig gemacht haben."

Hatte die SPD bei der letzten Kommunalwahl insgesamt nur zehn Kandidierende, sind es dieses Mal 18, was bei allen für Freude sorge. Man habe sich bemüht, eine in jeder Hinsicht möglichst vielschichtige Kandidatenliste aufzustellen.

Elf Frauen und sieben Männer werfen ihren Hut in den Ring. Die Kandidaten sind in der Reihenfolge ihrer Plätze: Derya Türk-Nachbaur (SPD-Ortsvorsitzende, Gemeinderätin und Lehrerin), Hans-Joachim Genz (Rentner), Beate Schrenk (Hotelinhaberin und Geschäftsführerin, Gemeinderätin), Can Zileli (selbständiger Bankkaufmann, ehrenamtlich Trainer beim FC Bad Dürrheim), Tatjana Bernhardt (Angestellte bei der Schwenninger Krankenkasse, Mutter), Karl Behrle (Rentner, vielfach ehrenamtlich engagiert), Sarah Campe (Hauswirtschaftsleiterin im Kurstift, alleinerziehende Mutter), Cem Bayazit (Student), Ilayda Türk (Schülerin, stellvertretende Juso-Vorsitzende im Kreis), Alexander Berger (Gebäudereiniger), Sigrid Schwamberger (Bauzeichnerin), Ina Behrle (Rentnerin, Mitglied im Kirchenchor), Victoria Diefenbach (Betriebsprüferin beim Finanzamt), Andreas Friedrichs (Berufssoldat, stellvertretender SPD-Vorsitzender) und Lisa Zimmermann (Versicherungskauffrau) für Unterbaldingen, Angelika Ahonen (Rentnerin) und Vesa Ahonen (Rentner, früher Betriebsratsvorsitzender) für Öfingen, Veronika Schluifelder (Betriebswirtin bei Mutpol) für Oberbaldingen.