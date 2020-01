von Wolf-Wilhelm Adam

Der Verein „Hilfe mit Herz und Hand“, den meisten als Nachbarschaftshilfeverein bekannt, hat gerade eine Art Luxusproblem: Es gibt mehr Helfer als Leute, die Hilfe brauchen. Das klingt zu schön um wahr zu sein. Und ist es tatsächlich auch. Denn aktuell sucht der Verein wirklich Leute, die Hilfe brauchen können.

Wie es dazu kommt, berichtet Skarlet Rewaj, Einsatzleiterin für die Bad Dürrheimer Kernstadt: „Wir haben eigentlich immer Not am Mann und brauchen Helfer, so viele es nur gibt. Im Dezember haben wir Kontakt zur Realschule am Salinensee aufgenommen und sind hier auf eine wunderbare Möglichkeit der Kooperation gestoßen. Darüber haben wir nun 18 Jugendliche im Alter von 13 und 14 Jahren gefunden, die unserem Verein als Helfer zur Verfügung stehen. Und nun stehen wir vor der Krux, dass wir nicht genügend Hilfesuchende haben.“

Klassenlehrerin Ingrid Ummenhofer: „Eine solch engagierte Klasse hatte ich selten. Hier kann ich mich auf jeden einzelnen verlassen.“ | Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Die Idee kam von Ingrid Ummenhofer. Sie kennt die Klasse 8b durch ihre zweijährige Funktion als Klassenlehrerin und war sich sicher: „Wenn ich da nachfrage, werde ich mit offenen Armen empfangen.“ Sie hat die Klasse als unheimlich sozial kennengelernt. Schülerinnen und Schüler, auf die man sich uneingeschränkt verlassen kann. Gesagt, getan: 16 Mädchen und zwei Jungs haben sich bereit erklärt, hier aktiv zu werden und in ihrer Freizeit Menschen zu helfen. Ein Novum für die Realschule, wie auch für den Nachbarschaftshilfeverein. Es mussten versicherungstechnische Fragen geklärt und auch Konzepte und Schulungen auf die Beine gestellt werden. „Im Normalfall haben wir Helfer, die deutlich älter sind. Da mussten wir uns auch erst einmal reinarbeiten“, berichtet Skarlet Rewaj.

Filiz Karacaoglan, 14 Jahre: „Es ist toll, ältere Leute unterstützen können. Beim gemeinsamen Tee reden wir auch über das, was gerade in der Welt geschieht.“ | Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Die Aufgaben sind erledigt, alle Jugendlichen sind versichert und die erste Jugendliche hat bereits ein älteres Ehepaar gefunden, das von ihr unterstützt wird. Einmal in der Woche geht die 14-jährige Filiz Karacaoglan nun dort hin, hilft im Haushalt und tauscht sich mit den älteren Leuten aus. „Die Jugendlichen sollen nicht als Putzkräfte oder ähnliches abgestempelt werden. Es geht vielmehr darum, Menschen dort zu unterstützen, wo sie Hilfe brauchen“, erklärt Ingrid Ummenhofer. Sie helfen beim Fensterputzen, wenn sich ältere Leute nicht mehr trauen, auf die Leiter zu steigen, sie gehen mit den Senioren einkaufen, wenn diese sich mit dem Rollator nicht mehr allein auf die Straße trauen, oder sie unterstützen junge Familien, wenn in jeglicher Form Not am Mann ist. Im Vordergrund steht dabei auch der Austausch zwischen Jung und „Alt“. „Wir trinken auch mal einen Tee miteinander und tauschen uns über Aktuelles und Vergangenes aus“, erzählt Filiz Karacaoglan.

Lea Horn, 13 Jahre: „Mit dieser Aktion geben wir sicherlich auch ein gutes Vorbild für unsere Altersstufe und können den Älteren zeigen, dass wir das können.“ | Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Doch warum sucht der Verein nun Hilfesuchende? „Wir haben zwar Anfragen von Menschen, die Hilfe brauchen, diese wollen aber lieber jemand älteres als Unterstützung“, erzählt Skarlet Rewaj. Gerade die älteren Menschen hätten Vorbehalte wegen der Zuverlässigkeit der Jugendlichen oder glauben, dass die große Altersdifferenz ein Problem darstellen könnte. Lea Horn ist 13 Jahre alt und eine der Jugendlichen, die sich engagieren möchte. Sie ist überzeugt: „Wenn wir die Chance zum Helfen bekommen, werden die Leute schnell sehen, dass sie sich auf uns verlassen können.“

Dalia Tule, 13 Jahre: „Wir sind zuverlässig und reif im Kopf. Die Leute müssen uns nur die Chance geben, das auch zu beweisen.“ | Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Ähnlich sieht es die 13-jährige Dalia Tule: „Wir sind bereits reif im Kopf und möchten unseren Mitmenschen einfach unsere Hilfe anbieten. Auch wir lernen hier bestimmt viel dazu, denn von der Lebenserfahrung der Rentner und Senioren können wir nur profitieren.“

Leon Hildebrand, 13 Jahre: „Wir wollen älteren Menschen unsere Hilfe anbieten und freuen uns darauf, hier aktiv zu werden.“ | Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Die Jugendlichen stehen in den Startlöchern und wollen helfen. Jetzt bedarf es der Leute, die ihnen die Chance geben, sich zu beweisen. In Kontakt treten mit dem Nachbarschaftshilfeverein kann jeder, der Hilfe braucht unter Telefon 07706/9 22 83 20, per E-Mail an info@nachbarschaftshilfe.help.

Pro Stunde kostet das Angebot für Mitglieder 12 Euro, für Nicht-Mitglieder 13 Euro, es wird viertelstündlich abgerechnet. 9,50 Euro gehen an die Jugendlichen, mit dem Rest wird insbesondere die Versicherung bezahlt. Unter bestimmten Voraussetzungen bezahlt auch die Pflegeversicherung einen Teil. „Keiner sollte sich scheuen, sich einfach mal zu informieren“, rät Skarlet Rewaj.