1600 Konzertbesucher jeden Alters wollen auf dem Rathausplatz in Bad Dürrheim Nico Santos erleben.

Nico Santos in Bad Dürrheim | Bild: Naiemi, Sabine

Der Sänger/Songwriter riss von der ersten Sekunde an das Publikum in seinen Bann. Verzückt wurden Handys in die Höhe gehalten, die Hände gingen hoch, klatschten mit, man kannte jeden Text.

Santos suchte die Nähe zum Publikum und besonders die junge weibliche Welt quittierte das immer wieder hellauf entzückt kreischend und jubelnd. Dicht drängten sich die begeisterten Fans vor der Bühne, um ja nichts zu verpassen. Santos kommt auch bei den Älteren super an und die Männer machen da keine Ausnahme. Die Sommersinnfonie 2019 scheint eine der Superlativen zu werden. Für das heutige Konzert mit Schlager-Ikone Jürgen Drews sind bereits 2000 Karten verkauft. Wenige sind noch an der Abendkasse erhältlich. Bilder: Sabine Naiemi