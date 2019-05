von Sabine Naiemi

Außer in Hochemmingen lag in allen Ortsteilen die Wahlbeteiligung wieder sehr hoch. Wie bei der Kommunalwahl im Mai 2014 war Öfingen wieder der Spitzenreiter mit 67,9 Prozent Wahlbeteiligung. Hochemmingen brachte es auf 55,5 Prozent, Biesingen lag knapp unter der 60-Prozent-Grenze. In den Ortschaftsräten ändert sich einiges. Viele neue Gesichter rücken in den Gremien nacht.