von Wolf-Wilhelm Adam

Knapp 1300 Läufer verwandelten am Freitagabend die Bad Dürrheimer Innenstadt zu einem Mekka für alle Läufer. Sie nahmen am Stirnlampenlauf teil, der dieses Jahr leider nicht ganz so viele Teilnehmer lockte, wie im vergangenen Jahr. Die Veranstalter zeigten sich dennoch sichtlich zufrieden, fand der Termin dieses Jahr aufgrund des Osterfestes doch recht früh im Laufkalender der sportlich Engagierten.

Lena Klatt, verantwortliche Organisatorin des Laufevents bei der Kur- und Bäder GmbH, betonte: "Für viele startet die Laufsaison jetzt erst richtig und die doch recht kalten Temperaturen hielten vielleicht den einen oder anderen zurück. Nächstes Jahr versuchen wir die Teilnehmerzahl wieder zu toppen." Sie dankte auch den vielen ehrenamtlichen Helfern, rund 80 an der Zahl, ohne deren Hilfe eine solche Veranstaltung nicht möglich sei. Hauptsächlich zu erwähnen sind hier die Feuerwehr, das Rote Kreuz und die Carl-Orff-Schule. An diese fließt auch der komplette Erlös aus den Teilnahmegebühren.