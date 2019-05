von Wolf-Wilhelm Adam

Mit Kindern zu lesen und sie frühzeitig an das Medium Buch heranzuführen, sei elementar und für eine gute Entwicklung unheimlich wichtig, so die Aussage von Ilse Porger, die zusammen mit sieben weiteren Ehrenamtlichen die evangelische Kur- und Gemeindebücherei betreibt. Die Bücherei ist seit 43 Jahren eine Institution in Bad Dürrheim, die trotz des jetzt herrschenden digitalen Zeitalters ihre Daseinsberechtigung hat.

Rund 8000 Bücher, CDs und DVDs stehen im Haus der Begegnung zur Ausleihe zur Verfügung und werden jährlich auf Aktualität überprüft. Dadurch verändert sich der Bestand fortlaufend und das Angebot ist sogar größer als das der Stadtbibliothek. Schwerpunktmäßig besteht das Sortiment aus christlicher Literatur, Biografien, Sachbüchern und Belletristik für Erwachsene sowie Jugend-, Sach- und Märchenbüchern für Kinder ab einem Jahr. Ein besonderes Angebot für Erwachsene sind die in unregelmäßigen Abständen stattfindenden Autorenlesungen oder auch lange Leseabende.

Ilse Porger, die das Team der Ehrenamtlichen seit dem Jahr 2000 unterstützt, blickt auf Veränderungen zurück, die es einer Bücherei heute nicht leicht machen. Früher wären die Kurgäste vier Wochen und länger in Bad Dürrheim gewesen und seien oft und gerne in die Bücherei gekommen. Heute sind die Kuren kürzer und das Interesse an der Buchleihe gehe zurück. Diesen Trend hat Porger früh erkannt und gleichzeitig die fehlenden Kinder in der Bücherei gesehen. „Ich habe zuvor in Düsseldorf eine Bücherei für Kinder betreut und als ich nach Bad Dürrheim kam und kaum Kinder antraf, tat mir das richtig leid“, erzählt sie.

Sie wollte das ändern und ging deshalb im Jahr 2005 auf die Kindergärten und Schulen zu. „Es brauchte gut zwei Jahre Zeit und das Erscheinen der Pisa-Studie, bis diese Kooperationen richtig angelaufen sind“, weiß sie zu berichten. Doch jetzt sind diese fester Bestandteil der Bücherei. Alle zwei Wochen kommt eine Gruppe mit Schulanfängern aus dem evangelischen Kindergarten, einmal im Monat kommen Erst- und Zweitklässler der Grundschule in der Bücherei vorbei. Den Kindergartenkindern wird vorgelesen und sie können sich für einen Monat ein Buch ausleihen, das sie mit nach Hause nehmen dürfen.

Am Dienstag vor einer Woche war es wieder soweit: Erzieherin Dragana Kühne, die im evangelischen Kindergarten zusammen mit Natalia Schimpf das Projekt des Büchereibesuchs betreut, kam mit zehn Kindern. „Wir haben zwar auch eine Bücherecke bei uns im Kindergarten, doch in der Bücherei sein zu dürfen, ist etwas ganz anderes“, berichtet Dragana Kühne. Die Kinder würden das Angebot sehr gerne nutzen und freuen sich schon Tage vorher auf den gemeinsamen Ausflug.

Ilse Porger könnte glatt als die Oma der vielen Kinder durchgehen, so herzlich wird sie von ihnen in Beschlag genommen. Sie liest vor, singt mit ihnen und muss auch unbedingt rauskommen und winken, wenn die Kinder ihren Rückweg antreten. „Es ist ein tolles Miteinander“, schwärmt Porger. Pro Monat kommen rund 100 Kinder in die Bücherei.

Leider gibt es einen Wermutstropfen: Das Büchereiteam erhoffte sich durch die Kooperation, dass nach diesen Jahren des regelmäßigen Besuchs über Kindergarten und Schule, die Eltern der Kinder dies fortführen. Doch bis auf einige wenige treue Eltern hält sich das leider in Grenzen. „Wir können nur hoffen, die Saat in den Kindern gesät zu haben.“

Die evangelische Kur- und Gemeindebücherei befindet sich im Haus der Begegnung im Johanniterweg 13. Geöffnet ist montags bis freitags von 15 bis 17 Uhr. Ausleihen kann jeder, dessen Daten im Karteisystem hinterlegt sind. Die Ausleihe ist in den ersten vier Wochen kostenlos.