Das Jahreskonzert des Gesangsvereins Concordia Vöhrenbach in der Festhalle Hammereisenbach war der passende Rahmen für die Ehrung einer ganzen Reihe von aktiven Mitgliedern.

Vorsitzende Birgit Frank ehrte für zehn Jahre Hildegard Faller, Bruno Rissler, Manfred Joachimsthaler und Gerhard Kaltenbach. Ebenfalls seit zehn Jahren aktiv in der Concordia ist Elke Hummel. Die absolvierte seit 2011 noch eine Chorleiterausbildung, wurde damit zur Vizedirigentin und begleitet außerdem vor allem auch den Chor regelmäßig am Klavier. Ebenfalls seit zehn Jahren in der Concordia ist Günter Wehrle. Er wurde bereits im vergangenen Jahr durch den Schwarzwald-Baar Chorverband für 60 Jahre als aktiver Sänger in verschiedenen Chören geehrt.

Verein hofft auf Verstärkung

Darüber hinaus gab es vor 20 Jahren nach Worten von Frank eine richtige Eintrittswelle in den Chor, auf eine solch starke Verstärkung hoffen die Sängerinnen und Sänger nach seinen Worten auch jetzt wieder. Somit konnte ebenfalls eine Reihe von Mitgliedern für 20 Jahre geehrt werden.

Dabei übernahm es dann der stellvertretende Vorsitzende Ulrich Winskowski, auch die Vorsitzende Birgit Frank für 20 Jahre Mitgliedschaft in der Concordia zu ehren. Seit 2007 ist sie im Vorstand aktiv, seit 2012 als Vorsitzende des Vereins tätig.

Ebenfalls für 20 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurden die Sängerinnen und Sänger Regina Kern, Anita Stifter, Gerd Tetzlaf und Johannes Hummel.