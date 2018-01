Vöhrenbach Vöhrenbacher Verwaltung plant hohe Kredite ein

Beim Haushaltsplan 2018 für Vöhrenbach gab es noch einmal Diskussionen zur ebenfalls aufgeführten Finanzplanung bis 2021.

Im Ansatz liegt das Haushaltsvolumen nach Einschätzung der Stadtverwaltung in den Folgejahren wieder über den aktuellen Zahlen. Durch zahlreiche größere Maßnahmen dürfte nach Einschätzung der Verwaltung auch eine entsprechende Kreditaufnahme notwendig werden.

Nachdem in diesem Jahr ein neuer Kredit von 790 000 Euro im Haushaltsplan vorgesehen ist, sind für die drei folgenden Jahre insgesamt Kredite von etwa 6,2 Millionen Euro im Haushaltsansatz eingestellt. Zu den größeren Investitionen in der Finanzplanung 2017 bis 2021 gehören neue Fahrzeuge für die Feuerwehr Vöhrenbach und Langenbach, die Sanierung des Schulgebäudes, die Fortsetzung der Stadtsanierung, eventuell Wohnraumbeschaffung für Asylbewerber, Straßenbaumaßnahmen wie am Silbergrubenweg, Maßnahmen im Bereich Abwasser und Wasser beispielsweise bei der Neugestaltung der Krankenhausstraße und nicht zuletzt der Breitbandausbau.

In dieser Aufstellung vermisste allerdings Stadtrat Rüdiger Hirt (CDU) die weitere Sanierung des Schwimmbades. Bürgermeister Robert Strumberger machte deutlich, dass bei den vielen Pflichtaufgaben die Stadt zunächst schauen müsse, wie weitere Investitionen gestemmt werden können, wo der Schuldenstand gedeckelt werden kann. Endgültig müsse es dann der Gemeinderat entscheiden, wie viel sich Vöhrenbach noch leisten kann und will, erläuterte Strumberger.

Kämmerer Armin Pfriender sagte, man habe auch das Schwimmbad nicht aus den Augen verloren. Es müsse aber bedacht werden, dass nach 15 Jahren Schuldenabbau nun wieder neue Schulden aufgenommen werden müssen.

Kritik äußerte im Zusammenhang mit neuen Kreditaufnahmen Bürgermeister Strumberger unter anderem am Thema Breitbandversorgung. Dies sei eigentlich eine Bundesaufgabe. Doch bleibe es wieder an den Gemeinden hängen und schränke ihren finanziellen Spielraum stark ein. Aber hier zu schimpfen, helfe nichts.