Vöhrenbach Vöhrenbacher Silbergrubenweg wird geologisch untersucht

Wegzustand führt zu Diskussionen im Gemeinderat . Anliegern droheneventuell hohe Kosten

Vöhrenbach – Der Zustand des Silbergrubenwegs löste im Vöhrenbacher Gemeinderat einige Diskussionen aus. Gibt es dort nur punktuelle Schäden oder rutscht der ganze Hang ab? Und wer wird die Kosten übernehmen müssen, sind es eventuell die Anlieger? Beschlossen wurde vom Gemeinderat als erster Schritt auf jeden Fall eine geologische Untersuchung des Silbergrubenwegs und daran anschließend eine Machbarkeitsstudie des Ingenieurbüros BIT, bevor dann weitere Schritte beraten und beschlossen werden. Verschiedene Details gilt es auch noch ausführlich zu klären, gerade nachdem auch Adalbert Guth als Anlieger hier einige Anmerkungen machte.

Die Erneuerung des Silbergrubenwegs steht schon seit vielen Jahren auf der Liste der Stadtverwaltung. Nachdem die geplante Aufnahme ins Sanierungsprogramm der Stadt scheiterte, wurde die Maßnahme noch einmal verschoben. Inzwischen bestehe aber kurzfristiger Handlungsbedarf, so die Verwaltung, da wegen der geologischen Begebenheiten ein Abrutschen der Straße im oberen Drittel der Ausbaustrecke zu befürchten sei.

Das Ingenieurbüro BIT empfiehlt, die kritische Hang­situation begutachten zu lassen und daraus folgend weitere Planungen abzuleiten. Erst dann lässt sich der konkrete Kostenaufwand und daraus folgend die Finanzierungsstrategie entwickeln. Auf jeden Fall müsse man nun aktiv werden, um nicht irgendwann diesen Abschnitt sperren zu müssen. Die Kosten der Hangsanierung müssen nach dem bisherigen Kenntnisstand der Verwaltung Anlieger zu 95 Prozent als Erschließungsbeitrag bezahlen. Dies werde aber noch einmal ausführlich rechtlich geprüft.

Adalbert Guth, Zuhörer im Rat und seit 32 Jahren Anlieger der Straße, beschrieb die Situation der Straße als kritisch, unter anderem, wenn tatsächlich einmal in diesem Bereich die Feuerwehr oder ein Rettungswagen benötigt würde. Immer wieder sei das Abrutschen einfach durch Auffüllen mit Teer kaschiert worden. Geschätzt seien die Leitplanken inzwischen rund einen Meter abgesackt. Die günstigste Lösung wäre seiner Meinung nach, hier mit entsprechenden Stahlplanken den Hang tiefgründig abzustützen und dann die Straße wieder aufzufüllen. Bürgermeister Strumberger machte deutlich, dass man deshalb auch eine genaue Sondierung des Untergrundes benötigte. Ebenso müsse die Lage des Kanals überprüft werden.

Rüdiger Hirt (CDU) hegte massive Zweifel an der Einschätzung der Stadtverwaltung. Er glaube nicht an einen Erdrutsch, also ein Abrutschen des Hanges. Sonst müssten auch vor den Häusern Risse sichtbar sein. Die vorhandenen Risse in der Straße seien lediglich eine Folge schlechter Reparaturen. Und die Leitplanken seien damals nicht tief genug gegründet worden. Gleichzeitig sollte man hier überprüfen, ob am Ende der Straße wie früher schon einmal geplant ein Wendehammer realisiert werden kann. Daniel Weißer (BWV) schloss sich der Meinung an, dass erst einmal das Gutachten abgewartet werden müsse. Susanne Dorer (CDU) fragte noch einmal nach den rechtlichen Grundlagen für den Erschließungsbeitrag. Dies sollte geprüft werden.

Guth merkte hierzu noch einmal an, dass er beim Kauf des Hauses auch den vom Vorbesitzer 1957 bezahlten Erschließungsbetrag bezahlen musste. Hier war wiederum unklar, ob sich der Erschließungsbeitrag damals tatsächlich auf den Silbergrubenweg bezog. Dies werde noch einmal ganz genau geprüft.