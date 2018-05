Vöhrenbach Viele kleine und große Rad-Verkäufe helfen den Kindern

Der Erlös aus dem Fahrradmarkt unterstützt die Arbeit des Tschernobyl-Vereins, der seine Besuchskinder im Juli erwartet. Noch werden Gastfamilien für die Wochenenden gesucht.

Erneut ging der Erlös des Furtwanger Fahrradmarktes an den Verein „Hilfe nach Tschernobyl“ in Vöhrenbach. Thomas Biehler überreichte 650 Euro an die Initiatoren der Aktion, Verena Schafranski und Fred Heinze. Die Gruppe des Weltladens hatte dieses Mal Rekordeinnahmen zu verzeichnen, wechselten doch beim Fahrradmarkt einige hochwertige Räder den Besitzer. Fred Heinze und Verena Schafranski bedankten sich für die Spende und berichteten über die laufenden Vorbereitungen.

20 Kinder zwischen zehn und zwölf Jahren werden vom 28. Juli bis 18. August in den Schwarzwald kommen. Während der Woche wohnen sie im Furtwanger IB-Heim. An den Wochenenden sollen sie deutsches Familienleben kennenlernen, hierfür werden noch einige Gasteltern gesucht. Seit 2006 erholen sich alljährlich Kinder aus Tschernobyl in Vöhrenbach, und so mancher Kontakt blieb bestehen. Der Verein pflegt auch sonst intensive Kontakte zu der Region, gerade erst kehrte eine kleine Gruppe aus Weißrussland zurück, wo unter anderm das Sanatorium bei Mink besucht wurde. Hier lernen Kinder, die an Diabetes leiden, in Kurzkursen den Umgang mit ihrer Krankheit.

Alljährlich im Herbst fahren Verena Schafranski und Fred Heinze mit einem Hilfstransport nach Weißrussland.