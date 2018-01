Urach Urach trauert um die ehemalige Wirtin des "Sternen"

Maria Bärmann stirbt kurz nach dem 89. Geburtstag. Sie war im Ort als Köchin mit Leidenschaft und die Frau von der Poststelle bekannt.

Trauer in Urach: Alt-Sternenwirtin Maria Bärmann ist drei Monate nach ihrem 89. Geburtstag gestorben. 40 Jahre prägte sie, zusammen mit ihrem Mann Fritz, das gastfreundliche Gesicht des Uracher „Sternen“.

Maria Bärmann kam am 27. Oktober 1928 zur Welt. Ihr Zuhause war das zu Langenordnach gehörende Gasthaus Hochberg von Albert und Balbina Waldvogel, wo sie mit sieben Geschwistern aufwuchs. Nach der Schulzeit war sie 1951 im Berggasthof Brendturm und 1953 im Gasthaus Kreuz auf der Escheck tätig. 1954 kehrte sie wieder zu ihren Eltern zurück.

Am 4. April 1957 heiratete sie Fritz Bärmann vom Uracher Gasthaus Sternen. Sechs Kinder gingen aus der Ehe hervor. 1978 verlor das Ehepaar Bärmann einen Sohn durch einen tragischen Unfall.

Viel Arbeit gab es in ihrem Leben. Sie pflegte ihre Schwiegermutter und betreute die Poststelle im Sternen, wenn ihr Mann als Postbote unterwegs war. Mit viel Herz bewirtschaftete sie mit ihrem Mann den „Sternen“. Nebenbei kümmerte sich das Ehepaar Bärmann noch um die Landwirtschaft, die jedoch im Jahre 1978 aufgegeben wurde. Mit Leidenschaft war Maria Bärmann Köchin und Wirtin.

Als ihr ältester Sohn Rudolf als ausgebildeter Koch die Zubereitung der Speisen übernahm, gönnte sich Maria Bärmann ihren Lieblingsplatz auf der Ofenbank. 1997 übernahm Rudolf Bärmann den Wirtschaftsbetrieb von seinen Eltern. Jetzt hatten Maria und Fritz Bärmann Zeit für kleinere Ausflugsfahrten. 2000 verstarb ihr Mann völlig unerwartet. Maria Bärmann half danach immer noch in der Wirtschaft mit.

2013 stürzte Maria Bärmann und war von nun an auf den Rollstuhl angewiesen. Ab Mai 2013 verbrachte sie eine schöne Zeit im Pflegeheim St. Cyriak in Furtwangen. Im November 2017 stürzte sie erneut. Von diesem Sturz erholte sie sich nicht mehr. Am Donnerstag, 25. Januar, verstarb sie an den Folgen. Sie hinterlässt eine große Lücke bei der Familie Bärmann. Ihre Kinder, Schwiegerkinder, Enkel und Urenkel trauern um sie.

Die Betstunde findet am Mittwoch, 31. Januar, 18.30 Uhr, in der Pfarrkirche Allerheiligen statt. Das Seelenamt ist am Freitag, 2. Februar, 14.30 Uhr, in der Pfarrkirche Allerheiligen mit anschließender Urnenbeisetzung.