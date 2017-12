Vöhrenbach So schön: Ein Brief von 1911 hilft der Enkelin ein Familienrätsel zu lösen

So schön: Ein Brief von 1911 hilft der Enkelin ein Familienrätsel zu lösen

Der Brief ist von 1911, das Telefonat von 2017. Der Anruf aus Burg Stargart überrascht die Vöhrenbacherin Christa Knöpfle völlig. Seit 40 Jahren rätselt sie vergeblich, was ihren Großvater mit dem Ort in Mecklenburg-Vorpommern verbunden hat. Jetzt hat sie endlich eine Antwort.

Da gibt es viel zu erzählen. Am Ende des Jahres lässt man die Ereignisse Revue passieren. Dabei trifft man auf traurige und lustige Situationen, auf Unfassbares und Überraschendes. So auch bei Christa Knöpfle.

Im Frühjahr erreichte sie ein Telefonanruf, der Fragen, die sich durch ihr ganzes Leben zogen, beantwortete. Die Anruferin, die sich als Hanna Dörnbrack vorstellte, fragte nach einer Frau mit dem Mädchennamen Auer. Da war sie an der richtigen Adresse. Woher die Frau denn anrufe, wollte Christa Knöpfle wissen. „Aus Burg Stargart“, lautete die Antwort. Knöpfle konnte es nicht fassen. Seit ihrer Kindheit ist ihr der Name dieser Kleinstadt in Mecklenburg-Vorpommern geläufig.

Christa Knöpfles Großvater Fritz Burkhard hatte oft von diesem Ort erzählt. Warum, das war ihr bis heute nicht klar. Hanna Dörnbrack ist die Tochter von Helene Gronow, der Jugendfreundin von Fritz Burkhard. Er besuchte ein Jahr lang das Technikum in Burg Stargart. Die heute 92-jährige Hanna Dörnbrack stieß beim Aufräumen auf einen ungeöffneten Brief von Fritz Burkhard an ihre Mutter sowie auf seinen Eintrag im Poesiealbum aus dem Jahre 1911.

Die Absenderadresse stammte aus Vöhrenbach. Gemeinsam mit ihrem Sohn fand sie die dazugehörige Telefonnummer und rief kurzerhand am anderen Ende Deutschlands an. Ihr großes Glück war, dass Christa Knöpfle bis heute im großväterlichen Haus in der Friedrichstraße wohnt.

Als die ersten Fragen beantwortet waren, kamen auch bei Christa Knöpfle viele Erinnerungen auf. Wie etwa die Pakete und Grußkarten, die sie früher an die Familie nach Mecklenburg-Vorpommern verschickte.

Selbst zu DDR-Zeiten brach der Kontakt nie ab. „1973 gab es dann plötzlich keine Antwort mehr“, erinnert sie sich heute. Nach der Wende ging Christa Knöpfle auf Spurensuche nach den verschollenen Bekannten. Aufgrund des fortgeschrittenen Alters ihrer Mutter waren die Informationen aber ungenügend, und sie blieb erfolglos.

Und dann war da noch ein Aschenbecher mit dem Wappen von Burg Stargart, der bis heute die Stube bei Knöpfles ziert und damals wohl das Abschiedsgeschenk von Helene an Fritz Burkhard war. Nun war klar, warum der Großvater so gerne an diesen Ort zurückdachte.

Nach dieser Überraschung und einem langen Gespräch vereinbarten die beiden Frauen ein Treffen in Burg Stargart. Im September 2017 überraschte das Ehepaar Knöpfle Hanna Dörnbrack an ihrem 92. Geburtstag. Auch mit Sohn Jürgen halten sie regelmäßig Kontakt. Es vergeht kaum eine Woche ohne eine Nachricht. Nächstes Jahr ist ein Gegenbesuch in Vöhrenbach geplant. Leider ohne Hanna Dörnbrack, deren Gesundheit zu instabil für die lange Reise ist.