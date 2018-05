Vöhrenbach Schulwettbewerb: Schüler wollen nicht nur hüpfen

Die Vöhrenbacher Hebting-Schule will ihren Pausenhof neu gestalten. Das ist dringend notwendig: Im Herbst ziehen die Grundschüler ein.

Vöhrenbach – Die Josef-Hebting-Schule in Vöhrenbach hofft beim Schulwettbewerb auf eine Unterstützung für eine umfangreiche Schulhof-Neugestaltung. Der Pausenhof vor dem neuen Schulhaus bietet bisher kaum Spiel-Möglichkeiten für die Kinder in der Pause, durch entsprechende Ausstattung soll das wesentlich besser werden.

Die Idee für diese Neugestaltung entstand in der Schule durch die Tatsache, dass der Untergrund dieses Pausenhofes, der gleichzeitig das Flachdach über den Umkleideräumen der Sporthalle ist, von Grund auf saniert werden muss. Im Rahmen dieser Sanierung könnte man nun, so die Vorstellung der Schule, hier mit entsprechenden Gestaltungen und Objekten den Schülern eine attraktive Umgebung für die Pause bieten. Dabei gibt es mehrere Gründe, die eine solche Neugestaltung wichtig machen. Denn dieser Pausenhof vor dem Neubau der Schule wird noch deutlich an Bedeutung gewinnen.

Nach Umstrukturierungen im Schulwesen wird die Vöhrenbacher Josef-Hebting-Schule nach dem Auslaufen der Werkrealschule 2021 zu einer reinen Grundschule werden. Die Grundschüler, die im Moment noch im mehr als 100 Jahre alten „Alten Schulhaus“ mit Festhalle untergebracht sind, werden deshalb bereits ab dem Herbst 2018 in das neue Schulgebäude ziehen. Die Grundschüler waren bisher während der Pause auf dem Hof vor der alten Schule, werden aber künftig ebenso diesen Pausenhof vor dem Neubau der Schule nutzen. Dabei geht man inzwischen, entgegen jeder Vorhersage, von künftig leicht steigenden Schülerzahlen im Grundschulbereich aus.

Aber nicht nur am Vormittag während des Unterrichts wird der Schulhof dringend benötigt. An der Josef-Hebting-Schule gibt es auch eine weitergehende Betreuung direkt im Anschluss an den Schulunterricht: von Montag bis Donnerstag werden hier bei Bedarf die Schüler bis 16 Uhr betreut, erhalten ein Mittagessen und können ihre Hausaufgaben erledigen. Aber es gibt natürlich auch immer genügend Zeit für Spiel und Bewegung.

Aktuell gibt es auf dem Schulhof lediglich einige aufgemalte Hüpfspiele, wie sie schon von jeher gespielt werden. Dazu kommen ein Mini-Tor für Ballspiele und seit kurzem auch eine Tischtennisplatte. Gedacht ist hier künftig beispielsweise an ein Fußball-Kleinspielfeld mit Kunststoffbelag, eine Kletterwand und eine Kletterpyramide, so die Vorstellungen. Dazu dann noch verschiedene Sitzgelegenheiten. Und nicht zuletzt soll mit mehreren Hochbeeten zum einen die Optik verbessert und zum anderen den Kindern auch eine sinnvolle Beschäftigung mit der Pflanzen-Pflege bis zur Ernte von eigenem Gemüse geboten werden. Außerdem soll der Hof statt wie bisher mit Betonpflaster dann mit einem weichen Kautschuk-Boden ausgestattet werden.

Info:

Das erste „große“ Schulhaus in Vöhrenbach wurde 1912 erbaut. Durch die große Schülerzahl war es notwendig, 1972 ein neues Schulhaus zu beziehen, in dem heute die Schüler ab der vierten Klasse unterrichtet werden. Hier war auch die Werkrealschule untergebracht, die mit den Schulen in Eisenbach und Unterkirnach kooperierte. Wegen der sinkenden Schülerzahlen im Bereich der Werkrealschule wurde diese aufgehoben und im aktuellen Schuljahr keine neue fünfte Klasse mehr eingerichtet. Die bestehenden Klassen ab Klasse sechs werden weiterhin bis zum Abschluss in Vöhrenbach unterrichtet. Im Herbst zieht die Grundschule vom alten Schulhaus ins neue. (hei)