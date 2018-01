Vöhrenbach Rotes Kreuz richtet eine Meisterschaft im Blutspenden aus

Der Ortsverein Vöhrenbach des Roten Kreuzes verlost Preise unter den teilnehmenden Gruppen.

Der Ortsverein Vöhrenbach des Roten Kreuzes (DRK) ruft alle Vereine, Organisationen, Verwaltungen oder auch Firmen auf, sich an der kommenden Blutspende-Meisterschaft am Montag, 26. Februar, in der Festhalle in Vöhrenbach zu beteiligen.

Die Möglichkeit, etwas von seinem Blut für einen guten Zweck zu spenden und dann noch einen schönen Preis zu ­gewinnen bietet der DRK-Ortsverein Vöhrenbach bei seiner Blutspende-Meisterschaft am Montag, 26. Februar, von 15.30 bis 19.30 Uhr. Jede Gruppe hat die Chance, einen von fünf Wertgutscheinen zu gewinnen. Zudem macht der Ortsverein Vöhrenbach darauf aufmerksam, dass jeder Teilnehmer mit seiner Blutspende mit einem geringen Zeitaufwand neues Leben schenkt.

„Regelmäßiges Blutspenden ist Hilfe, die direkt beim Patienten ankommt. Die Stifter sorgen dafür, dass es viele Menschen besser geht oder diese weiteleben können“, unterstreicht das Vöhrenbacher Rote Kreuz. „Für einen Blutspender sind es nur Minuten, für den Empfänger kann es das Leben bedeuten“, stellt der Ortsverein fest. Aus diesem Grund ruft er zusammen mit dem DRK– Blutspendedienst Baden-Württemberg zu dieser Blutspende-Meisterschaft am 26. Februar auf.

„Wir suchen Dich und Dein Team, egal ob Firma, Ringer-Mannschaft, Stadtverwaltung, Fußballer, Fasnachtsverein, Zumba-Mädels, Küchen-Crew, oder Deine Stammtisch-Jungs, kommt und meldet Euch als Gruppe an und spendet etwas von Eurem Lebenssaft für einen guten Zweck“, heißt es im Aufruf des Ortsvereins Vöhrenbach.

Wer mitmachen möchte, kann sich beim Ortsverein per E-Mail mit den Namen der Mitglieder in der Gruppe und einem Gruppennamen, unter dem sich die Teilnehmer zusammenschließen, melden. Für das leibliche Wohl sorgt das Rote Kreuz. Unter den Gruppen werden Wertgutscheine verlost.

Unter dem Motto „Als Team gewinnen“ können sich alle Vereine, Organisationen und Firmen einfach per E-Mail anmelden bereitschaftsleitung@drk-voehrenbach.de