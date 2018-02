Vöhrenbach Ortschaftsrat räumt Sitzungszimmer für Flüchtlinge

Weil in dem Vöhrenbacher Teilort Hammereisenbach privat keine Unterkünfte für Flüchtlinge und Asylbewerber zu bekommen waren, räumen die örtlichen Kommunalpolitiker selbst ihren Sitzungssaal im Rathaus, der zu neuem Wohnraum umgebaut wird. Die Kommunalpolitik wird künftig in der Gemeindehalle gemacht.

Vöhrenbach-Hammereisenbach – „Der Ortschaftsrat tagt in der Gemeindehalle und somit an einem neuen Ort“, hieß es in der Einladung zur ersten Sitzung in diesem Jahr. So soll es auch in Zukunft bleiben. Ortsvorsteher Peter Hummel erläuterte in der Sitzung, dass der bisherige Raum im Rathaus zu Wohnungen umgebaut werde, um Flüchtlinge und Asylbewerber aufnehmen zu können. Im Erdgeschoss des Rathauses können dann sechs Personen Platz finden. Falls erforderlich, ist im Rathaus Platz für 14 Personen.

Der Stadt Vöhrenbach können maximal etwa 50 Flüchtlinge zugewiesen werden, wovon einige im Hammereisenbacher Rathaus untergebracht werden können. Schriftstücke, die sich noch im Rathaus befanden, wurden nach Vöhrenbach ins Archiv gebracht. Ein Tresor wird noch ausgebaut. Zum Grund für den Umbau erklärte Hummel, dass private Räumlichkeiten so gut wie nicht zu bekommen seien.

Zu Beginn der Sitzung erinnerte Hummel an einige Projekte, unter anderem die Sanierung der Kirchenuhrziffernblätter. Das ist abgeschlossen inklusive der Finanzierung, zu welcher der Ortschaftsrat aus seinem Budget 1000 Euro beisteuerte, schilderte Hummel. Eingetroffen ist inzwischen der Defibrillator, der im Eingangsbereich der Festhalle installiert wird.

Unerledigt dagegen ist noch der Abschluss der Mauerkrone beim Hammerbach auf Höhe des Anwesens Thomas King. Auch bei der Bachreinigung in diesem Bereich konnten nicht alle Arbeiten ausgeführt werden. Das wird eventuell damit verbunden, wenn kleinere Hochwasserschutzmaßnahmen entlang des Hammerbachs behoben werden. Einen Hochwasserschaden gibt es bei der Zufahrt zum Hammereisenbacher Sportplatz.

Was wird in diesem Jahr gemacht? Hier schilderte Hummel erfreut, dass die beantragten Projekte, wie Erneuerung der Festhallenbeleuchtung und die Sanierung des Festhalleneingangsbereiches vom Gemeinderat genehmigt seien. Hierzu zählen auch Friedhofsarbeiten mit einem Betrag von 15 000 Euro. Es wird ein Handlauf und Stufenkennzeichnung an der neuen Treppe angebracht. Weiter wird der Weg zu den oberen Gräbern fortgesetzt, was eine Verlegung des Brunnens erforderlich macht. Aus seinem eigenen Budget von zirka 2500 Euro will der Ortschaftsrat 30 neue Festhallenstühle, eine Leinwand und einen Beamer anschaffen.

Weiter führte der Ortsvorsteher aus, dass im Zuge der Wasserversorgung im Bereich des Fahlenbachs nach einer zusätzlichen Quelle gesucht wird. Straßenunterhaltungsmaßnahmen, wozu auch eventuelle Reparaturen an der Stützmauer am Hammerackerweg gehören, sind ebenfalls Bestandteil der diesjährigen Arbeiten.

Erfreut zeigte sich Peter Hummel über den Stand der Hammereisenbacher Ortschronik. Die Arbeiten dazu sind weitgehend abgeschlossen, sodass eine Fertigstellung bis Ende des Jahres angestrebt werden kann. Zum Thema Breitbandversorgung erklärte Hummel, dass die Stadt Vöhrenbach auf den Zuschuss warte, um konkrete Arbeiten in die Wege leiten zu können.