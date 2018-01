Vöhrenbach Notlösung hat sich bewährt: Vöhrenbacher Fasnet wird in den Lokalen ausgerufen

Narren starten am Samstag nach dem Gottesdienst in die neue Fasnet-Saison. Los geht es mit dem Ausrufen.

Das Fasnet-Ausrufen findet am kommenden Samstag, 20. Januar, im Anschluss an die heilige Messe statt. Die Messe mit Narren in der katholischen Pfarrkirche St. Martin beginnt um 18 Uhr. Direkt danach (etwa 19 Uhr) beginnt das Fasnet-Ausrufen mit der ersten Station an der Kirche.

2017 wurde das Ausrufen wegen des schlechten Wetters, auch in Absprache mit der Stadtkapelle, in die örtlichen Lokale verlegt. In großen Teilen der Bevölkerung kam diese improvisierte Lösung sehr gut an. Der Zuspruch für das Fasnet-Ausrufen in der traditionellen Form nahm in den letzten Jahren von Station zu Station eher ab, teilen die Veranstalter mit. Basierend auf den positiven Erfahrungen des vergangenen Jahres findet der Großteil des Aufrufens erstmalig und zunächst versuchsweise in den Lokalen im Städtle statt. Die erste Station an der Kirche bleibt erhalten. Alle sechs Vorträge sind dann in den Lokalen zu hören.

Die Ausrufer teilen sich auf und ziehen von Wirtschaft zu Wirtschaft. Unter anderem berichten die letzten Jamaikaner von der Regierungsbildung in Vöhrenbach, der örtliche Polizeiposten weiß über allerlei (Un-)Taten Bescheid, und auch die Vorbereitungen für die närrischen Winterspiele – samt Kostümvorschlägen und Verschwörungstheorien – werden genau unter die Lupe genommen.

Die Stadtkapelle spielt im Stadtcafé Stiller zur musikalischen Unterhaltung auf, hier und zeitgleich in den anderen Lokalitäten treten die Ausrufer abwechselnd auf. Geplant ist ein zügiger Durch- und Ablauf und danach weiterhin fröhliches närrisches Treiben in den Lokalen.