Vöhrenbach Neues Prinzenpaar gibt sich die Ehre

Marina I. und Andreas II. regieren das Narrenvolk. Närrische Olympiade wird dieses Jahr zum Fasnet-Motto.

„Fasnet-Mottos sit über 70 Johr, sell von 1948 ziehe mer hervor, für 'Närrische Olympiade' isch’s widder Zit, mache bei dä Vöhrebacher Winterspiele mit!“ Das ist das Fasnets-Motto 2018, wie die Vöhrenbacher Heimatgilde bekannt gab. Bekannt ist nun offiziell auch, dass die Regenten für die diesjährige Fasnet erneut aus zwei großen Clans hervorgehen.

Prinzessin Marina I. und Prinz Andreas II. (Winker) kommen gemeinsam auf zehn Geschwister. Marina ist das zweitjüngste von sieben Geschwistern. Für den Fall, dass sie an der Fasnet mehrere Veranstaltungen gleichzeitig besuchen muss, hat sie noch ihre jüngere Zwillingsschwester Anika in der Hinterhand.

Die Prinzessin stammt ursprünglich aus Leipferdingen und arbeitet in Teilzeit als Altenpflegerin beim Sozialkonzept Luisenhof. In Ihrer Freizeit hilft sie unter anderem dem Turnverein beim Kinderturnen. Andreas entstammt den Winkers, die an der Fasnet ohnehin zuhauf vertreten sind; der Vater zum Beispiel als Fahnenträger oder Bruder Stephan als Elferrat und auch Vorsitzender der Heimatgilde.

Auch Schwester Petra, die mittlerweile in Schonach wohnt, stand schon als Büttenrednerin auf der Bühne. Andreas arbeite seit über 25 Jahren bei der Firma Siedle in Furtwangen und ist bei der freiwilligen Feuerwehr in Vöhrenbach aktiv.

Beide Regenten sind im positiven Sinne fasnetverrückt und haben dies bereits an ihre drei Kinder weitergegeben. So lief man zum Beispiel mit Sohn Tim als Sublodere am großen Umzug mit, während die beiden Töchter Selina und Sophia bei der Kindergarde mitmachen.

Für die kommende Fasnet sind Prinzessin Marina I. und Prinz Andreas II. bestens gerüstet. Auf Wunsch von Marina, die schon immer ein Fan von Prinzessin Sissi aus Österreich war, hatte man 2015 einen Trip nach Wien gemacht und das Schloss besichtigt. Das Ergebnis dieses Trainingslagers kann man dem abgebildeten Foto entnehmen. Nachdem dann im Jahre 2016 der Prinz mit Vornamen Andreas hieß und der Prinz im Jahre 2017 mit Nachnamen Winker, ist die Zeit gekommen, in der der Prinz im Jahre 2018 Andreas Winker heißt.