Vöhrenbach Kinderumzug: Vöhrenbacher Narren greifen nach den Sternen

Das Prinzenpaar nimmt den Rathausschüssel an sich – im Gefolge: Astronauten, Zootiere und Blitzer-Bespritzer. Beim Kinderumzug herrscht ein buntes Narrentreiben.

Zahlreiche große und kleine Narren zogen am Schmutzigen Donnerstag von der Schule in Richtung Städtle. Allen voran die Sublodere-Hans-Gruppe mir ihrem Narrensamen und die Stadtkapelle unter der Leitung von Bernd Brugger. Hoch oben vom Prinzenwagen winkten Prinz Andreas und Prinzessin Marina mit ihrer Prinzengarde und dem Hofstaat den Zuschauern am Straßenrand zu.

Ihnen folgten die Schüler der Josef-Hebting-Schule unter dem Motto „Ois zwoi droi, de Sternenhimml isch au debei“. Passend dazu zeigte sich die große Gruppe des Kindergarten St. Martin mit verschiedenen Astronauten und ihren Raketen sowie bunten, glitzernden und skurrilen Wesen von anderen Planeten. Auch bei ihnen leuchteten immer wieder kleine Sternenkinder durch die Menge.

Der Krabbel-Zoo aus Vöhrenbach war mit einer bunten Tierschar und ihrem Zoowärter unterwegs. Die Sträflinge der Fidle-Backe-Musik sorgten für die richtige Stimmung, die Putzfrauen der Erhireku-Gruppe klärten die Zuschauer über die saubere Art der Geldwäsche auf, und zwei Schornsteinfeger trugen ihre lange Leiter durchs Städtle.

Vermummte Blitzer-Bespritzer waren damit beschäftigt ihren rollenden Blitzer zu verschönern, dicht gefolgt vom Blitzer-Reinigungsdienst der Abteilung Wegelagerei des Landratsamtes, die unaufhörlich am Putzen war. Am Rathausplatz, wo der Umzug endete, wartete bereits Bürgermeister Robert Strumberger auf das Prinzenpaar.

Ob Nutella-Belag für die Villinger Straße, die geplante Mauer an der Grenze zu Furtwangen, Jamaika-Koalition für Vöhrenbach oder die steuerlich begünstigte Verlegung des Regierungssitzes in die Schweiz – die Drei hatten viel zu diskutieren. Großen Zuspruch erlangte Prinz An­dreas für sein Vorhaben, eine Berufsfeuerwehr zu gründen und der Donaueschinger Brauerei die Tanklastwagen abzukaufen. Die Entscheidungen lassen noch auf sich warten, aber den Schlüssel des Rathauses rissen die Narren bereits an sich. Im Anschluss herrschte buntes Treiben im Städtle, und die Stadtmusik unterhielt die Narren im Gasthof zum Ochsen.