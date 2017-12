Vöhrenbach Jahresrückblick 2017: Stausee als Schwimmparadies

...zumindest für einen Tag im Juli, wenn Badetag im Linacher Gewässer angesagt ist

Nachdem der erste Versuch am kühlen Wetter gescheitert war, klappte es beim zweiten Anlauf problemlos: Der Badetag am Linacher Stausee im Juli 2017 konnte stattfinden und wie angekündigt sorgten die Mitglieder der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Furtwangen und Vöhrenbach gemeinsam für die Sicherheit der Stausee-Schwimmer.

Denn normalerweise ist der Linacher Stausee nicht für den Badebetrieb oder Bootsfahrten zugelassen. Für den Badetag gab es allerdings eine Sondererlaubnis. Manch einer hofft allerdings darauf, dass das Baden im Linacher Stausee allgemein freigegeben wird. Denn das Angebot kommt an: Zum einen gab es am Badesonntag wie an jedem Wochenende viele Besucher, die die verschiedenen Wege rund um den See nutzten. Aber auch eine ganze Reihe von Schwimmern, auch mit Kindern, waren gekommen. Vor allem am späteren Nachmittag, als sich die Wolken wieder ganz verzogen hatten, waren die Temperaturen am See sehr angenehm und entsprechend kam hier auch noch einmal eine ganze Reihe von Badegästen.

Aber es wurde natürlich nicht nur geschwommen. Auch die Stand-Up-Paddel wurden rege genutzt und sorgten für viel Spaß im Wasser. Und nicht zuletzt kamen auch eine ganze Reihe von Besuchern, die ihr eigenes Schlauchboot mitgebracht hatten und so den Stausee befuhren. Gleichzeitig sorgte an diesem Sonntag der FC Vöhrenbach für die Bewirtung der Besucher auf der Terrasse des ehemaligen Gasthauses „Talsperre“. Nach dem aktuell geplanten Umbau soll die „Talsperre“ künftig regelmäßig als Gartenwirtschaft genutzt werden.

Damit die Besucher des Stausees das Wasser auch gefahrlos nutzen konnten, hatte an diesem Badetag die DLRG die Aufsicht am Stausee übernommen. Gemeinsam waren hier Helfer der DLRG Vöhrenbach und der DLRG Furtwangen vor Ort. Ganz wichtig war natürlich auch das Boot der Furtwanger DLRG.