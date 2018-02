Ein schön geschmückter Narrenbaum steht stolz neben dem Narrenbrunnen der Burgzunft in Hammereisenbach.

Im 43. Jahr stellte die Baumsetzergilde am Schmutzige Dunschdig unter der Regie von Thomas Demattio einen 18 Meter hohen Baum auf. Etliche Male riefen die Zimmermänner Bruno und Tobias Honeck, Manuel Willmann, Martin Knöpfle, Philipp Hättich, Erich und Peter Demattio, Werner Knoll und Clemens Schuler „Hauruck“, dann stand die prächtige Fichte am gewohnten Platz. Anschließend wurde das Namensschild des Spenders Michael Mayer am Narrenbaum angebracht. Fesch gekleidet standen auch die kleinen Zimmermänner Lukas und Florian dabei. Der Hammricher Narrenmarsch ertönte und es wurde geschunkelt. Dirigentin Bianca Willmanns Bläserjugend sorgte für die närrische Musikbegleitung. Nach Kindergartenbesuch am Morgen und folgenden Hemdglonkerumzug am Abend hatten die Burgzunftmitglieder ein tagesfüllendes Programm.