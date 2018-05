Vöhrenbach Das Publikum wählt sein Programm: Abba liegt beim Wunschkonzert vorne

Zum jährlichen Wunschkonzert hatte der Harmonikaverein Vöhrenbach in die Festhalle geladen. Jugend- und Hauptorchester unterhielten die Zuhörer mit einem unterhaltsamen Melodienreigen, der unter dem Titel „Große Namen“ stand.

Die Halle war gut gefüllt. Bei der Begrüßung des Publikums zeigte sich der Vorsitzende des Harmonikavereins Michael Dold sehr erfreut, dass dieses Konzert am Vorabend des Muttertags so gut besucht war. Auch das Prinzip des Wunschkonzerts war wieder ein Erfolg. Anstelle einer Eintrittskarte gaben die Besucher einen oder auch mehrere Wünsche ab, jeder honoriert mit einem finanziellen Beitrag. Nach der Anzahl der Wünsche waren beim Publikum die Abba-Hits am beliebtesten.

Die Titel waren durchweg mit großen Namen verbunden, von Peter Maffay über Beethoven bis hin zu Helene Fischer. Unter der Leitung von Anita Kupferschmid eröffnete das Jugendorchester das Programm mit „Smoke on the Water“ von Deep Purple. Auch die Jugend hatte damit große Namen in ihrem Programm. Es ging weiter mit den Scorpions und „Wind of Change“ und als einer der erfolgreichsten deutschen Singles „Happy“ von Pharrell Williams. Nach dem Schlusspunkt mit Peter Maffay und „Nessaja“ forderte das Publikum natürlich eine Zugabe. Hier wurde das Jugendorchester noch durch drei ganz junge Nachwuchsspieler verstärkt und begeisterte das Publikum mit „Hulapalu“ von Andreas Gabalier.

Das Hauptorchester unter der Leitung von Conny Henkemeyer eröffnete seinen Konzertteil wuchtig mit der „Schicksalssinfonie“ von Ludwig van Beethoven. Ein Kontrast dazu war die leichte Muse bei einem Querschnitt durch die Operette „Die Fledermaus“ von Johann Strauß. Und dann kam der Lieblingstitel des Abends, eine Folge bekannter Melodien der Gruppe Abba.

Der Jahreszeit angemessen spielte das Orchester nun verschiedene Variationen von Rudolf Würthner über Mozarts „Komm, lieber Mai“. Der nächste in der Reihe der großen Namen war Udo Jürgens mit seinen Hits wie „17 Jahr, blondes Haar“ oder „Aber bitte mit Sahne“. Gefordert war das Orchester einmal mehr an diesem Abend mit der „Bohemian Rhapsody“ von Freddie Mercury. Es sorgte am Ende des Konzerts noch einmal für Begeisterung mit bekannten Melodien von Helene Fischer.

Lautstark forderte das Publikum Zugaben vom Orchester. Die zweite Zugabe mit den Oberkrainern war dann noch einmal richtig schwungvoll und auch die passende Überleitung zum gemütlichen Teil des Abends. Bei dem sorgten dann die „Italienischen Schwarzwälder“ für Unterhaltung.