Vöhrenbach/Urach Bürgermeister Strumberger lässt die Kritik an der Stadt nicht gelten

Der Vöhrenbacher Gemeinderat berät die Fallerslochweg-Sanierung. Durch einen Streit der Beteiligten entgehen der Stadt die kompletten Fördermittel für die Maßnahme.

Beim Thema Straßensanierungen ging es im Gemeinderat um den Fallerslochweg in Urach. Der war kürzlich erst Thema im Uracher Ortschaftsrat. Bürgermeister Robert Strumberger legte in der Gemeinderatssitzung Wert auf eine Klarstellung zu den im Ortschaftsrat geäußerten Kritikpunkten.

Ortsvorsteher Martin Schneider (CDU) hatte im Gemeinderat noch einmal wegen des Weges angefragt. Der soll nach Auskunft von Fred Heinze auf drei Meter verbreitert werden und zusätzlich mit jeweils einem halben Meter Bankett versehen werden soll. Ziel sei es, die Straße gut befahrbar zu machen und auch auf Dauer zu erhalten.

Bürgermeister Robert Strumberger verwies in diesem Zusammenhang vor allem auf das Beschleunigte-Zusammenlegungs-Verfahren (BZ-Verfahren). Auch der Fallerslochweg war für das BZ-Verfahren vorgesehen, doch durch das Verhalten der beteiligten Parteien sei diese Maßnahme nicht möglich gewesen, kritisierte Strumberger. Vor allem sei hier ein Gerichtsverfahren angestrengt worden, das inzwischen abgeschlossen sei.

Durch dieses „Hin und Her“, wie er es nannte, sei allerdings keine Einigung erzielt worden, damit der Weg hätte im BZ-Verfahren saniert werden können. Dies sei sehr bedauerlich. Denn es müsse bedacht werden, dass bei allen Maßnahmen im BZ-Verfahren die Baukosten zu 85 Prozent vom Land Baden-Württemberg übernommen werden. Es verbleiben lediglich jeweils 7,5 Prozent für die Eigentümer und die Stadt Vöhrenbach. Es seien auch in diesem Fall gute Vorschläge für eine Realisierung vorhanden gewesen. Aber durch das Verhalten der beteiligten Parteien sei die Aufnahme in das BZ-Verfahren verhindert worden. In der Folge müsse nun die Stadt Vöhrenbach die Kosten für die Sanierung in voller Höhe übernehmen – statt lediglich 7,5 Prozent im Rahmen eines BZ-Verfahrens.

Auf keinen Fall lasse er die geäußerte Kritik gelten, dass sich die Stadt und auch er selbst nicht um dieses Anliegen gekümmert hätten, sagte Robert Strumberger. Dennoch seien alle Bemühungen umsonst gewesen. „Wir hätten uns alle gefreut, wenn es hier gemeinsam gut gelaufen wäre“, versicherte der Vöhrenbacher Bürgermeister in der Gemeinderatssitzung.