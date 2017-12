Vöhrenbach Auto stürzt bei Vöhrenbach sechs Meter tief in die Breg

Auto stürzt bei Vöhrenbach sechs Meter tief in die Breg

Ersthelfer retten am Montagabend drei Menschen aus einem Autowrack – der Wagen lag in den eiskalten Fluten des Flusses.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße zwischen Vöhrenbach und Hammereisenbach ist am Montagabend ein Auto in der Breg gelandet. Ersthelfer konnten die drei Insassen retten.

Es war gegen 21 Uhr, als den Insassen eines Fahrzeugs auf Höhe der Gaststätte "Waldrast" an der Donaueschinger Straße Lichter in der Breg aufgefallen waren. Sie entdeckten den dunklen Kleinwagen, der auf der Seite liegend in dem Fluss gelandet war. Das Auto war zuvor aus unbekannten Gründen von der Straße abgekommen und einen etwa sechs Meter tiefen Abhang hinuntergestürzt. „Die Personen waren noch im Fahrzeug, als die Ersthelfer das Fahrzeug entdeckten“, berichtete vor Ort Feuerwehr-Einsatzleiter Oliver Schrenk.

Die Ersthelfer zögerten keine Sekunde und zogen insgesamt drei Personen aus dem Fahrzeug, das sich bei Temperaturen um den Gefrierpunkt im Wasser befand. Anschließend wurden die Insassen – ersten Angaben der Feuerwehr zufolge handelt es sich um drei Erwachsene – in die nahegelegene Gaststätte gebracht. Der kurz darauf eintreffende Rettungsdienst inklusive Notarzt kümmerte sich um die drei Verletzten.

Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr Vöhrenbach hatte beim Eintreffen die Aufgabe, nach möglichen weiteren Insassen zu suchen. „Es befanden sich aber wohl nur die drei Personen im Fahrzeug“, so Schrenk. Nachdem das Wasser auf auslaufende Betriebsstoffe kontrolliert wurde, barg man gemeinsam mit einem Abschleppunternehmen das zerstörte Fahrzeug. Die drei Personen wurden ins Klinikum gebracht.

Zur Schwere der Verletzung lagen am Abend keine Informationen vor. Auf der Landesstraße kam es während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen zu Behinderungen.