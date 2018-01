Hammereisenbach Aufbruchstimmung: Die Regale im neuen Landmarkt Galli sind wieder gefüllt

Andreas Würthner betreibt jetzt den Landmarkt in Hammereisenbach. Der Kraftakt des Umbaus liegt hinter ihm, den Handwerkern und freiwilligen Helfern. Die Vereine des Ortes gratulieren zur Eröffnung.

„Schön“, „super“, „toll“ – so oder ähnlich äußerten sich viele Hammereisenbacher Bürger, als sie am Vorabend der Wiedereröffnung des Hammereisenbacher Landmarktes Galli in den umgebauten Raum reinschnuppern konnten. Waren da auf die Schnelle die Heinzelmännchen am Werk gewesen? Keineswegs, versicherte der neue Inhaber Andreas Würthner. Das war wirklich ein Kraftakt innerhalb einer Woche, schilderte Würthner bei der Begrüßung.

Sechs Wochen Planung und Umsetzung sprechen für eine außerordentliche Leistung. „Da gingen auch einige Nachtstunden drauf“, sagte Würthner. Im nächsten Atemzug dankte der neue Chef des Landmarktes allen Helfern, die mit viel Engagement geholfen hatten. Mitgezogen hätten auch die Handwerker – Maler, Elektriker und der Fensterbauer, der die Kaffee-Ecke baute. Das Ergebnis: Ein heller Raum, neue Lichterketten und eine aus Fichtenholz neu geschaffene Kaffee-Ecke geben dem Ladenraum ein völlig anderes, einladendes Gesicht. Regale und Warenplatzierungen wurden umgestellt und vermitteln eine Aufbruchstimmung.

Dankesworte richtete Würthner an die Familie Schuler und besonders an den bisherigen Betreiber Daniel Schuler, der mit Rat und Tat zu Seite stand.

Weitere Anerkennung zollte Würthner Bürgermeister Robert Strumberger, sowie Angela Klein (Stabstelle Hauptamt) und Ortvorsteher Peter Hummel für die Hilfestellungen bei den verwaltungstechnischen Angelegenheiten. Okle-Vertriebsleiter Herbert Prell, der ebenfalls unterstützte, freute sich über den gelungenen Umbau und zeigte sich sehr zufrieden, dass das Lebensmittelgeschäft weiterbetrieben wird.

Diesen Worten schlossen sich Strumberger wie auch Hummel an, denn gemeinsam wurde etliches unternommen, um die Einkaufsmöglichkeit im Ort zu sichern. Besondere Dankesworte richtete Ortsvorsteher Peter Hummel an die Familie Schuler, die jahrzehntelang das Lebensmittelgeschäft betrieben hatte. Gratulationsworte zu Wiedereröffnung äußerte die Vertreterin der Vereinsgemeinschaft, Regina Honeck. Honeck überreichte eine von Gertrud Maier bedruckte Fichtentafel, worauf die Embleme von Bläserjugend, Feuerwehr, Musikverein, Burgzunft, Sportverein und Kirchengemeinde zu sehen sind, verbunden mit dem Wunsch für ein florierendes Geschäft.

Abschließend bat Andreas Würthner darum, ihn zu unterstützen und die neu geschaffene Einkaufsmöglichkeit zu nutzen. Er versprach aber auch für die Hammereisenbacher Bevölkerung da zu sein. Danach lud Würthner die Gäste zu Sekt, Glühwein und Gulaschsuppe in lockerer Runde ein.