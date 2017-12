Vöhrenbach Als die Musik Hammereisenbach erobert

Die Musikkapelle des kleinen Ortes blickt stolz auf 90 Jahre zurück. Elf Männer gaben einst den ersten Takt an.

Vöhrenbach – Der erste Weihnachts­feiertag ist für die meisten Menschen ein schöner Anlass im Rahmen des Weihnachtsfestes. So auch für den Musikverein Hammereisenbach. Doch die einheimischen Musiker haben eine ganz besondere Beziehung zu diesem Tag. 90 Jahre sind inzwischen vergangen, seit der Musikverein Hammereisenbach am 25. Dezember 1927 gegründet wurde. Elf Männer, das waren Fritz, Egon und August Heini, Fritz Kaltenbach, Emil Elsäßer, Josef Schmieder, Stefan Ketterer, Xaver Wahl, Johann Tritschler, Leonhard Kornmeier und Alfons Wehrle, fanden sich damals in "Gasthaus zum Fischerhof" zur Vereinsgründung zusammen. Man nannte sich Musikkapelle Hammereisenbach.

Der wirkliche Wunsch, eine Musikkapelle zu gründen, entstand im Bernreutehof. Es war in den Jahren 1922/23, als die aus Bayern stammenden Brüder Spielberger sich dort einquartierten. Sie arbeiteten an der Großbaustelle Linachtalsperre. Nach Feierabend wurde auf Blechinstrumenten musiziert.

Das faszinierte Bernreutehofbauer August Heini mit seinem vier Söhnen so sehr, dass er sich mit dem Gedanken befasste, eigene Instrumente zu kaufen. Man wollte auch Hausmusik machen oder gar eine Dorfkapelle gründen. Hammereisenbach hatte zu dieser Zeit noch keinen Musikverein. Es gab einen Militärverein, Radfahrerverein, Gesangverein und den Kirchenchor.

Erster Dirigent der Musikkapelle wurde Fritz Heini, da er schon gute Voraussetzungen durch seinen Klavierunterricht in Freiburg hatte. Vorsitzender wurde Egon Heini. Doch die Entwicklung der neuen Musikkapelle verlief schwierig. In Deutschland gab es sechs Millionen Arbeitslose, und ein Arbeiter hatte gerade einen Stundenlohn von 50 Reichspfennig.

So war man froh, als der Vöhrenbacher Metzger Paul Willmann die Bürgschaft für die Instrumentenbeschaffung übernahm. Pfarrer Lehmann lag die Musik ebenfalls am Herzen, und er spendete 100 Reichsmark. Die Musiker selber wollten bald öffentlich auftreten, um Geld zu erwirtschaften. Bereits an der Fasnet 1928 spielte die junge Kapelle beim Umzug. Fröhliche, traurige und kirchliche Anlässe kamen dazu. Auch beim Volkstrauertag, der im Jahre 1928 noch im März war, begleitete die Musikkapelle den Militärverein. Geworben wurde auch um passive Mitglieder, die drei Reichsmark pro Jahr bezahlen mussten. Aktive Musiker hatten zwei Reichsmark zu entrichten.

Strenge Regeln gab es in der Vereinssatzung. Wer unentschuldigt eine Musikprobe versäumte, musste eine Reichsmark zahlen. Das Fehlen bei einer Veranstaltung wurde gar mit fünf Reichsmark geahndet. Der Dirigent wurde mit zehn Prozent der Jahresgesamteinnahmen bezahlt. Später wurde das Dirigentengehalt auf 100 Reichsmark festgelegt.

1933 war ein entscheidendes Jahr. Fritz Heini legte den Dirigentenstab nieder, und mit ihm traten noch sechs Musiker aus der Kapelle aus. Nachfolger wurde Adolf Heitzmann aus Eisenbach. Er entpuppte sich als rühriger Dirigent mit viel Idealismus. Bei jedem Wetter kam er mit dem Fahrrad, im Winter oft zu Fuß, zur Musikprobe. Heitzmann übernahm später auch den Musikverein Urach, der schon seit dem Jahre 1901 existierte. So waren die Anfänge des Vereins, der vor ein paar Tagen, beim Weihnachtskonzert, auf sein 90. Gründungsjahr zurückblicken konnte.