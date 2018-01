Villingen-Schwenningen Zwischen Taktik und Unsicherheit

Zur nach wie vor offenen OB-Kandidatur von Amtsinhaber Rupert Kubon in Villingen-Schwenningen

Ich trete noch einmal an, wenn Ihr mich wieder wollt. So könnte man die Neujahrsrede des Oberbürgermeisters in einem kurzen Satz zusammenfassen. Taktisch geschickt hat das Stadtoberhaupt seine Ambitionen angedeutet – und sich zugleich ein Hintertürchen offengehalten. Warum er den Bürgern zum Jahresbeginn nicht gleich reinen Wein eingeschenkt hat, wie viele erhofft oder erwartet haben, ist interpretationsfähig.

Nach dieser Ansage mit Hintertürchen kann Kubon zunächst einmal seinen Antennen ausfahren und den politischen Rücklauf abwarten. Hat er ihn noch, den Rückhalt in der Bevölkerung? Wenn er sich dessen völlig sicher wäre, hätte er gestern Abend aus einer starken Position alle Zweifel ausräumen und möglichen Konkurrenten den Wind aus den Segeln nehmen können. Dass er es nicht getan ist, ist möglicherweise ein Indiz, dass sich Kubon seiner Sache noch nicht sicher ist. In einige Zeitungsumfragen der jüngsten Vergangenheit war die Zustimmung für den OB recht gering. Vor allem der Rückhalt in Schwenningen, wo er seine beiden bisherigen Wahlen gewonnen hat, scheint zu schwinden.

Außerdem verschafft sich Kubon taktische Vorteile, wenn er seine Entscheidung noch eine Weile hinauszögert. Die politische Konkurrenz tut sich schwerer, eigene Kandidaten zu finden, so lange unklar ist, ob der "Platzhirsch" wieder antritt. Außerdem kann Kubon den OB-Wahlkampf, der dann auch im Gemeinderat ausgetragen wird, kurz halten, je später er sich erklärt.

Für die Bürger selbst sind diese Taktikspielchen indes ziemlich verdrießlich. Sie wollen bei Zeiten wissen, woran sie sind und welche Kandidaten mit welchem Programm ins Rennen gehen. Kubon sollte die Geduld der Bürger nicht überstrapazieren.

Gefordert ist jetzt auch die CDU als politisch stärkste Kraft. Von ihr erwarten viele, dass sie einen starken Gegenkandidaten präsentiert.