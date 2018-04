Villingen-Schwenningen Zweiter Skaterpark in VS? Gemeinderat entscheidet am Mittwoch

Zweiter Skaterpark in VS? Gemeinderat entscheidet am Mittwoch

Die Stadtverwaltung und der Sportbeirat empfehlen den Bau einer zweiten Anlage am Klosterhof im Zentralbereich. Die Realisierung soll 2019 erfolgen

Eine zweite Skateanlage ist der Wunsch vieler Jugendlicher in der Stadt. Ein Wunsch, der bald in Erfüllung gehen könnte. Denn am heutigen Mittwoch soll vom Gemeinderat die Entscheidung getroffen werden, einen neuen Skateplatz am Standort Klosterhof, neben dem geplanten Jugendkulturzentrum, zu bauen.

Schon seit 2006 gibt es in Villingen auf dem Hubenloch ein Parcours für Skater. Er entstand damals auf Initiative von Villinger Jugendlichen und des SÜDKURIER, der das Projekt mit einer Spendenaktion unterstützte. Inzwischen wurde von Seiten junger Leute schon mehrfach der Wunsch nach einer weiteren Anlage laut. Hintergrund ist das Bedürfnis nach einer weiteren, frei zugänglichen Sportanlage, die als Freizeittreffpunkt für Kinder und Jugendliche dienen kann.

Bei der Beteiligungswerkstatt für Jugendliche im vergangenen Jahr wurde dieser Wunsch erneut an die Stadt herangetragen und das Gelände auf dem ehemaligen Familienpark am Klosterhof ins Auge gefasst. Auch der Jugendgemeinderat von VS ist der Meinung, dass dort, neben dem im Bau befindlichen Jugendkulturzentrum, eine zweite Skateanlage gebaut werden sollte.

Nicht nur das städtische Sportamt, auch der der Sportbeirat, ein beratendes Gremium des Gemeinderates, sieht einen Bedarf für diesen zweiten Skaterpark und empfiehlt, den Forderungen der jungen Leute nachzukommen. Da der Bereich um das Jugendkulturzentrum eine Vielzahl von Freizeitflächen enthält, erscheint dieser Standort den Verantwortlichen als sinnvoll.

Am heutigen Mittwoch wird der Gemeinderat im Laufe einer umfangreichen Tagesordnung darüber abstimmen (Sitzungsbeginn, 16 Uhr im Matthäus-Hummel-Saal, Villingen). Zunächst geht es um die Planung sowie die Kostenermittlung, die bisher grob auf 250 000 Euro geschätzt werden. Gebaut werden soll die Anlage im Jahr 2019. Ein Fach-Unternehmen will außerdem kostenlose Workshops anbieten, in denen Jugendliche unter Anleitung ein eigenes Parkkonzept realisieren können.