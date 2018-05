Villingen-Schwenningen Zweijähriger schaltet vermutlich Herd an: Einsatz der Feuerwehr

Familie in Villingen-Schwenningen hat Glück im Unglück

Zu einem Feuerwehreinsatz wegen eines Kochtopfs auf einem eingeschalteten Herd ist es am Sonntagabend gegen 18.50 Uhr in der Schertlestraße gekommen. Vermutlich hatte ein knapp zweijähriger Sohn eines Wohnungsinhaberpaares in den frühen Abendstunden unbemerkt den Herd eingeschaltet. Gegen 18 Uhr verließ die Familie kurzfristig die Wohnung. In der Zwischenzeit verbrannte der Inhalt eines auf dem Herd stehenden Kochtopfes und es kam zu einer erheblichen Rauchentwicklung. Nachbarn entdeckten den aus einem Fenster der Wohnung im zweiten Obergeschoss austretenden Qualm und verständigten die Feuerwehr. Mit dem Eintreffen der zusammen mit einem Rettungswagen anrückenden Feuerwehr kam auch die Familie zurück und konnte die Villinger Wehrmänner in die mittlerweile stark verqualmte Wohnung lassen. Glücklicherweise war es nicht zu einem Brand gekommen. Nach dem Ausschalten des Herdes und dem Durchlüften der Wohnung konnte die Familie diese wieder betreten, heißt es in der Polizeimeldung. Zu einem Gebäude- oder Personenschaden war es nicht gekommen.