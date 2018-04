Villingen-Schwenningen Zwei Einbrüche bei der Jugendverkehrsschule

Unbekannte stehlen neun Pylonen und eine Sitzbank.

Fassungslos zeigte sich Hauptkommissar Martin Straßacker angesichts der beiden Einbrüche in das Gelände der Jugendverkehrsschule beim ehemaligen Gartencenter Späth. Dem ansonsten ruhigen und gelassenen Straßacker platzte der Kragen: "Das ist an Niedertracht nicht zu überbieten" zürnt er, schließlich schade es am meisten den Kindern. Der materiale Schaden ist relativ gering, er beträgt laut Straßacker rund 660 Euro.

Unbekannte sind nach Polizeiangaben an zwei aufeinanderfolgende Wochenenden über den Zaun eingedrungen und haben beim ersten Mal drei Pylonen und beim zweiten Mal sechs Pylonen und eine Sitzbank aus Metall gestohlen. "Die Pylonen wurden erst neu angeschafft und die mit 18 Monaten fast neue Sitzbank diente zum Ausruhen der Kinder", so Straßacker. Leere Schnapsflaschen ließen vermuten, dass die Täter ihren Einbruch noch auf dem Gelände feierten.

Die zweite Sitzbank wurde mittlerweile mit einer Kette gesichert. Eine Videoüberwachung ist vorerst nicht angedacht", so Straßacker. Wer etwas gesehen haben sollte, kann sich an die Polizei wenden: Telefon 07721 601-0.