Villingen-Schwenningen Zuschüsse für Lichtkunst an der Neckarhalle notwendig

Sponsoren spenden in Villingen-Schwenningen nur 10 000 Euro für Installationen. Die wenigen Spender werden auf einer Tafel verewigt. Rest der 50 000 Euro muss die Kommune berappen

Lichtlinien werden abends und nachts die Neckarhalle zu einem unverwechselbaren Gebäude machen. Diese Kunst am Bau hätten Sponsoren finanzieren sollen. Doch der Plan scheiterte. Lediglich 10 000 Euro sagten die Geldgeber zu. 50 000 Euro sollten zusammenkommen. Nun wird die Stadt die restliche Summe zuschießen, der Sperrvermerk wird also aufgehoben. Das beschloss der Verwaltungs- und Kulturausschuss mit zwei Gegenstimmen der FDP.

Die Sponsorensuche war also nicht wie erhofft von Erfolg gekrönt. Karl-Henning Lichte (Freie Wähler) beantragte sogar zunächst, die Summe zurückzuzahlen, zog den Antrag dann aber wieder zurück: "Wir wollen keinen vor den Kopf stoßen." Katharina Hirt (CDU) freute sich über die gesammelten Gelder: Das sei großzügig von den Spendern. Auch Oberbürgermeister Rupert Kubon verwies darauf, dass die Geldgeber ja auf einer Tafel im Innenraum der Halle genannt würden.

Bertold Ummenhofer (Freie Wähler) war bereits in Fasnetslaune. Er schlug vor, das Kunstwerk "Schwenninger Orange", das vor der Villinger Neuen Tonhalle stehe, und wovon keiner so genau wisse, was es eigentlich bedeute, an die Schwenninger zurückzuschenken. Im Gegenzug soll die Historische Narrozunft ihre Generalversammlung in der Neckarhalle abhalten dürfen. Ob Ummenhofer die 4500 Mitglieder der Zunft davon überzeugen könne, wage er zu bezweifeln, strählte Oberbürgermeister Rupert Kubon zurück.

Doch nicht jeder wollte das Thema ausschließlich von der spaßigen Seite sehen. Er sei gegen die Aufhebung des Sperrvermerks, argumentierte Dirk Caroli (FDP), denn wofür sei dieser Vermerk dann überhaupt da? Doch auch der Liberale konnte sich einen Seitenhieb nicht verkneifen und erklärte, dass er ohnehin als Kunstbanause gelte.

Die "mäßige Spendenbereitschaft" erklärte sich die Stadtverwaltung unter anderem damit, dass die angefragten Unternehmen auf ihre Gewerbesteuerzahlungen und die finanzielle Situation der Stadt, die noch nie so gut gewesen sei wie heute, verwiesen. Dennoch wünscht sich die Verwaltung, wegen der öffentlichen Bedeutung die Kunst am Bau zu verwirklichen. Die Fassadenkonstruktion solle bereits im Februar angebracht werden, die Sponsorensuche gehe weiter.

Der renommierte Lichtkünstler Andreas Schmid hatte bereits den Gemeinderat überzeugt. Schmid lässt in Schwenningen gezielt Lichtlinien anbringen, LEDs in Aluminiumprofilen, die in unterschiedlichen Winkeln und rhythmischen Formationen bis auf die Ostseite an allem Außenwänden leuchten.

Die Lichtkunst solle das Gebäude aktivieren, ohne seine ästhetische konstruktive Grundform in Frage zu stellen", beschreibt der Künstler selbst seine Idee. Sie solle vielfältige Assoziationen ermöglichen und doch in sich klar und eindeutige Bezüge zu Rhythmus und Raum herstellen. Die Lichtlinien können durch eine Steuerung ihrer Lichtintensität innerhalb eines bestimmten Zeitablaufs verändert werden. Unterschiedliche Weißtöne werden erzeugt.