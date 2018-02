Villingen-Schwenningen Zunftball: Der Garderoben-Eindringling wird angezeigt

Nachspiel für 26-jährigen, der beim Zunftball in Garderobe eindrang und ein Kind belästigte. Polizei schließt sexuelles Motiv aus

Nach längeren Ermittlungen will die Kriminalpolizei jetzt einen jungen Mann bei der Staatsanwaltschaft anzeigen, der während des Fasnachtsballs der Historischen Narrozunft am 27. Januar in den Bühnen- und Garderobenbereich eingedrungen und ein siebenjähriges Mädchen hochgehoben hatte (der SÜDKURIER berichtete). Die Anzeige wird wohl mit dem Vorwurf der Nötigung oder des Verdachts der Freiheitsberaubung begründet werden, sagte Polizeisprecher Michael Aschenbrenner vom Polizeipräsidium Tuttlingen.

Der 26-Jährige, der als Teufel verkleidet war, soll, so bestätigte Aschenbrenner, das siebenjährige Mädchen im Bühnenbereich hochgehoben und auf den Arm genommen haben. Erst auf Aufforderung soll er die Kleine, die am Zunftballprogramm mitwirkte, wieder abgesetzt haben. Die Kriminalpolizei hatte in dem Fall intensiv ermittelt und versucht, den Ablauf im Bühnen- und Garderobenbereich sowie das Treiben des 26-jährigen Ballbesuchers zu rekonstruieren. Nun kommt der Fall zur Anzeige. Dann liegt es an der Staatsanwaltschaft, zu prüfen, ob es sich um einen verfolgungswürdigen Tatbestand handelt und Anklage erhoben oder aber das Verfahren eingestellt wird.

Der Polizeisprecher stellte aber auch klar, dass für die Kriminalpolizei bei ihren Ermittlungen kein Anhaltspunkt erkennbar gewesen sei, dass das unbefugte Vordringen des 26-Jährigen in den Garderobenbereich einen sexuellen Hintergrund hatte. Richtig sei aber, dass der Ballbesucher mit dem Teufelskostüm stark alkoholisiert gewesen sei. Nach SÜDKURIER-Informationen sollen bei ihm 2,2 Promille Alkohol gemessen worden sein.

Der Vorfall hatte bei den ballveranstaltenden Fastnachtsvereinen für Aufsehen und allerhand Diskussionsstoff gesorgt. Hintergrund ist der Schutz der zahlreichen Kinder und Jugendlichen, die sich während der Fastnachtsbälle im Garderoben- und Bühnenbereich bewegen. Die Hexenzunft Villingen ist bereits dazu übergegangen, die Aufgänge in die Garderobenräume der Tonhalle durch Sicherheitspersonal zu kontrollieren.