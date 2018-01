VS-Obereschach Zum Obereschacher Kunstrasen fehlen noch 90 000 Euro

SV-Vorsitzender Willibald Hock skizziert im Ortschaftsrat die Finanzierung des Projekts, für das bald die Arbeiten vergeben werden könnten.

VS-Obereschach (nj) Zu Beginn der Obereschacher Ortschaftsratssitzung konnte Willibald Hock, der Vorsitzende des SV Obereschach, dem Gremium über die Planungen zur Umgestaltung des Hartplatzes zu einem Kunstrasenplatz berichten, die bereits weit fortgeschritten sind. Dabei soll die Größe des bestehenden Hartplatzes von derzeit 68 auf 105 Meter auf das vorgeschriebene Mindestmaß von 60 auf 90 Meter reduziert werden, was sich auch im Kostenvoranschlag, der bei rund 300 000 Euro liegt, deutlich niederschlägt. Inzwischen könnten die Arbeiten vergeben werden. Dazu ist es aber auch erforderlich, dass die Finanzierung gesichert ist. Zu den zu erwarteten Zuschüssen des Badischen Sportbundes in Höhe von 84 000 Euro kommen der Zuschuss der Stadt Villingen-Schwenningen in Höhe von 106 000 Euro und das derzeit verfügbare Eigenkapital in Höhe von 23 000 Euro, sodass noch rund 90 000 Euro fehlen, die vom SV Obereschach aufgebracht werden müssen, so Willibald Hock. Er ist aber zuversichtlich, dass dieser Betrag durch Sponsoren und Kredite abgedeckt werden kann.

Ein Platz muss offen bleiben

Ortsvorsteher Klaus Martin machte klar, dass sich Ortsverwaltung und Ortschaftsrat über ihr Budget nicht an den Kosten beteiligen werden, sondern lediglich Kosten für die Untersuchung des Platzuntergrundes übernommen haben. Allerdings besteht seiner Meinung nach noch Unklarheit darüber, wann mit den Bauarbeiten begonnen werden kann, da in diesem Jahr auch Veränderungen am Rasenplatz aus sicherheitstechnischen Gründen vorgenommen werden müssen und nicht beide Plätze gleichzeitig gesperrt werden können.

Im weiteren Verlauf der Sitzung stimmte der Ortschaftsrat einstimmig den geplanten Bodenbelagsarbeiten in den Dienstzimmern und im Sitzungssaal zu, deren Kosten sich auf rund 4600 Euro belaufen dürften. Ortsvorsteher Martin gab einen Sachstandsbericht zu den Planungen der 750-Jahr-Feier des Stadtbezirks im Jahre 2019 und dankte den Ortschaftsräten und seiner Mitarbeiterin Sandra Fischer, die sich bisher stark in die Planungen eingebracht haben. Er stellte auch verschiedene Schilder vor, mit denen markante und historische Gebäude im Ort bis 2019 bestückt werden sollen. Auch hierfür erteilte das Gremium seinen Segen.

Durchgangsstraße dicht

Ortsvorsteher Martin gab bekannt, dass derzeit in Obereschach ein Investor nach geeigneten landwirtschaftlichen Flächen sucht, um dort Photovoltaikanlagen zu errichten. Dies nahm der Ortschaftsrat ebenso zu Kenntnis wie die Tatsache, dass der Technische Ausschuss der Stadt einer Entwidmung der Durchgangsstraße durch das Sportgelände zugestimmt hat, was durch den Ortschaftsrat beantragt worden war.