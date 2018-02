vor 1 Stunde Jens Fröhlich VS-Zollhaus Zöllner für einen Tag: Gockel-Gilde kassiert Autofahrer an Grenzübergang in VS-Zollhaus ab

Sogenannte Baden-Württemberg-Tickets, die zur zollfreien Überquerung der Grenze zwischen Baden und Württemberg berechtigen, verteilten am Freitag die Mitglieder der Gockel-Gilde in VS-Zollhaus an spendenwillige Autofahrer. Mit Bildergalerie und Video!