Villingen-Schwenningen Zentrum für die Jugend kommt voran

Ausschreibung für einen Träger im Februar. Jugendförderungswerk steht in Villingen-Schwenningen in den Startlöchern

Bis zum Herbst dieses Jahres soll es stehen: Die Bauarbeiten am jugendkulturellen Zentrum auf dem Gelände des ehemaligen Familienfreizeitparks gehen voran. „Wir liegen im Zeitplan“, sagt Mad-len Falke, Pressesprecherin der Stadt. Aktuell wird die Decke eingearbeitet, die später über dem Saal hängen wird. Zwar zwei Wochen später als eigentlich geplant, der Schnee hatte für Verzögerungen gesorgt, den Zeitplan aber dennoch nicht wesentlich durcheinandergebracht. Als Nächstes folgen die Zimmermannsleute. „Dann wird das Dach regendicht gemacht“, sagt Falke. Danach werden die Fassadenarbeiten ausgeschrieben und im Frühjahr soll dann mit dem Innenausbau begonnen werden. Anfang April ist dann ein Richtfest geplant. Die Kosten des Neubaus belaufen sich auf 2,5 Millionen Euro. Noch unklar ist weiterhin, wer künftig die Trägerschaft für das Jugendzentrum übernehmen wird. Anfang Februar wird die Ausschreibung im Staatsanzeiger deutschlandweit veröffentlicht.

Als Bewerber aus der Region steht das Jugendförderungswerk in den Startlöchern. Das Grundgerüst für ein Konzept liege bereits in der Schublade, berichtet der stellvertretende Vorsitzende Dieter Sirringhaus. Es müsse dann noch der Ausschreibung angepasst werden. Fakt ist für Sirringhaus und seine Mitstreiter jedenfalls: „Wir könnten das jugendkulturelle Zentrum schnell mit Leben füllen.“ Ob es dazu kommen wird, soll sich in den Monaten März/April zeigen. Dann werden sich die Gremien des Gemeinderats mit den Bewerbern befassen und eine Entscheidung treffen, kündigt Sprecherin Falke an. Dass es mehr als einer wird, davon gehen die Beteiligten aus.

Im Gespräch war bisher auch die Pro Kids-Stiftung von Joachim Spitz. Sein Ansatz bisher: „Wenn sich keiner bewirbt, treten wir an.“ Zu dieser Aussage steht er persönlich nach wie vor, allerdings wird sich die Stiftung die Ausschreibung anschauen und dann nochmals intern diskutieren. Vielleicht mache es ja ein anderer aus der Stiftung, ließ Spitz die künftige Vorgehensweise offen.

Das Jugendförderungswerk hat schon Kontakte zu VS-Vereinen geknüpft, der türkisch-deutsche Kulturverein Caba ist darunter, aber auch der Turnverein. Auch Verbindungen zu regionalen Bands bestehen, sodass bereits für den Herbst ein Konzertprogramm organisiert werden könnte.

Ob das Jugendförderungswerk jedoch zum Zuge kommt, muss sich erst noch zeigen, vor allem Oberbürgermeister Rupert Kubon gilt als Gegner dieser Lösung, weil er vor allem dem stellvertretenden Vorsitzenden Sirringhaus nicht über den Weg traut. Sirringhaus selbst favorisiert im Sinne der Jugendlichen eine schnelle, lokale Lösung.