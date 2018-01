Villingen-Schwenningen Wolfbach Rolli lassen neuen Rolliwagen beim Nachtumzug fahren

Fastnachtsverein in Pfaffenweiler ist stolz auf neue Errungenschaft. Nach Taufe Rollimasken für sieben Mitglieder

Ein absolutes Kontrastprogramm haben wir heute. Auf dem Weg zur Rollitaufe bin ich noch den Sternsingern begegnet" , schmunzelte Ortsvorsteher Martin Straßacker, während sich auf dem Platz hinter dem Rathaus immer mehr Wolfbach Rolli und Bürger aus Pfaffenweiler einfanden. Neben der Taufe von drei Kindern und vier Erwachsenen wurde am Samstagabend auch der neue Rolliwagen getauft.

"Von April bis Dezember 2017 haben 21 Helfer an Samstagen beim Umbau eines ehemaligen Getränkewagens mitgeholfen und können heute den fertigen Rolliwagen vorstellen", berichtete Alexander Falk, der zusammen mit Roland Riebel und Marcus Sahli das Projekt geleitet hatte. Man habe eine Küche von einem Campingbus eingebaut und mit dem Stromaggregat könne man auch im Stand eine Wagenparty feiern, so Falk weiter. "Unsere jüngsten Wolfbach Rolli haben nun auch endlich ein Dach über dem Kopf", freute sich Falk.

Die 7500 Euro Umbaukosten habe man aus eigenen Mitteln finanziert, ergänzte Falk weiter. " Er ist richtig schön geworden und seine Jungfernfahrt wird er beim Nachtumzug in Pfaffenweiler machen", sagte Manuel Straub, einer der Vorsitzenden der Wolfbach Rolli über das schmucke Fahrzeug. Der Nachtumzug steht am Samstag, 13. Januar, ab 19 Uhr an. Nach der Rollitaufe war es dann soweit und Oberrolli Erich Neugart taufte den neuen Rolliwagen. " Möge er allzeit die Narren begleiten und den Kindern Freude bereiten", so Neugart in seinem Taufspruch.

Ortsvorsteher Martin Straßacker verglich in seiner Ansprache die Rolliwagen-Taufe in mit einer Schiffstaufe. "Statt eine Handbreit Wasser unterm Kiel wünsche ich den Wolfbach Rolli immer einen großen Schluck Diesel im Tank", sagt Straßacker. Vor dem Ausklang im Rollistüble ging es noch zu einer kleinen Runde durchs Dorf zum G´Schellabstauben. Fehlt der zweite Teil der Taufe. Ihre Rollimasken erhielten Joshua Falk, Stella Domic, Mika Kesterke, Dietmar Rauer, Udo Simon, Sabine Raab und Julia Reinke.

Der Fastnachtsverein im Internet:www.wolfbachrolli.de