Villingen-Schwenningen Wohnungssuche immer schwieriger: Lob für Wohnraum-Offensive der Stadt

Vielen steht in Villingen-Schwenningen das Wasser bis zum Hals. Jetzt sollen zunächst 1000 Wohnungen für untere Einkommen geschaffen werden. Doch Gemeinderat muss noch zustimmen.

Die Stadt will bis 2020 1000 kostengünstige Wohnungen für untere Einkommensschichten schaffen. Bis 2025 sollen 500 weitere hinzukommen. Diese Strategie, die nächste Woche im Technischen Ausschuss und am 21. Februar im Gemeinderat behandelt wird, begrüßen die in der Liga der freien Wohlfahrtspflege verbundenen Beratungsstellen ausdrücklich. Vor der Presse lobten sie die Initiative der Stadt: "Das ist ein guter Anfang", hieß es unisono.

Allerdings baut die Stadt die Wohnungen nicht selbst, sondern sie will künftig Bauherren auf privaten Grundstücken verpflichten, bereits ab einem Potenzial von zehn Wohnungen 20 Prozent geförderte Sozialwohnungen vorzuhalten. In Gebäuden auf städtischen Grundstücken oder nach der Vergabe von städtischem Boden sollten bis zu 50 Prozent geförderte Sozialwohnungen oder kostengünstige Wohnungen entstehen. "Das ist sehr, sehr zu begrüßen", betonte Ligavorsitzende Anita Neidhardt-März. Es sei überfällig, dass etwas geschehe. Von 2600 Menschen, die vom Diakonischen Werk betreut werden, hätten 500 Wohnungsprobleme. Ähnlich sieht das Verhältnis auch bei den anderen Beratungsstellen aus.

Auf fremdem Sofa leben

Alleinerziehende Frauen oder Männer sind betroffen, Menschen, die Hartz IV beziehen, Wohnsitzlose, Migranten, kinderreiche Familien und immer mehr Jugendliche. Der Prozess zeigt sich nicht offen, "es ist noch kein Verelendungsproblem", sondern verdeckt. Immer mehr Betroffene schlafen auf den Sofas anderer Leute, berichtete Reinhold Hummel von der Schwenninger Diakonie, sie haben also keine eigene Wohnung und versuchen dies, so gut es geht, zu kompensieren. Oder wie es Bärbel Wagner von der Wohnungslosenhilfe der Arbeiterwohlfahrt ausdrückte: "Gerade viele Jugendliche versuchen, einen Unterschlupf zu finden." Prekär ist die Situation auch für Betroffene, die einen negativen Schufa-Eintrag vorweisen, manchmal handelt es sich nur um wenige hundert Euro. Viele Wohnungsbaugesellschaften gingen dazu über, solchen Menschen gar keine Wohnung mehr anzubieten, berichtete Hummel.

Hummel zeigte auch auf, wie eine drohende oder tatsächliche Wohnungslosigkeit alle anderen Fragen überdeckt. Diese Menschen hätten viele Probleme, doch ihnen könnte gar nicht weiter geholfen werden, weil sich alles um die Wohnung drehe, sie seien "richtiggehend lahmgelegt". Manche Menschen rutschen unter das Existenzminimum, zum Beispiel Hartz IV-Bezieher, die in einer zu großen Wohnung leben und deren Kostenzuschuss vom Arbeitsamt gekürzt wird. Um dennoch nicht auf der Straße zu stehen, zahlen sie die Restmiete von ihrer Grundsicherung.

Eine weitere große Bitte haben die Ligavertreter an die Stadt: Meist sei es zu spät, wenn die Betroffenen in die Beratungsstellen kämen, beobachtet Neidhardt-März: Die Beschlüsse für eine Räumungsklage seien dann schon gefasst. Viele andere Städte arbeiteten in eigenen Beratungsstellen präventiv, um eine Räumungsklage zu verhindern. Auch das sei in Villingen-Schwenningen vorstellbar.

Die Liga-Vertreter machten aber auch klar, dass die Stadt die Wohnraumstrategie, die allerdings noch gar nicht verabschiedet ist, konsequent weiterverfolgen müssten. Sie vertreten auch die Ansicht, dass Villingen-Schwenningen bewusst in den Markt eingreifen müsse, anders gehe es nicht mehr. Denn die Vorstellung, dass Wohnraum für Reiche gebaut würde, einkommenschwächere Schichten dann in deren alte Wohnungen einziehen, sei nicht realistisch.

Die Liga

In der Liga der freien Wohlfahrtspflege sind der kirchliche Sozialdienst der Caritas, die Diakonien, die Wohnungslosenhilfe der Arbeiterwohlfahrt, Pro Familia und Frauen helfen Frauen miteinander verbunden. Ihnen allen brennt das gleiche Problem unter den Nägeln: Für Menschen mit geringen Einkommen sei es in den vergangenen Jahren immer schwieriger geworden, in der Doppelstadt bezahlbaren Wohnraum zu finden.(gha)