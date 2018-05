Villingen-Schwenningen Wohnungsbrand in Schwenningen: Rauchmelder waren in der Wohnung keine angebracht

Wohnungsbrand in Schwenningen: Rauchmelder waren in der Wohnung keine angebracht

Bei dem Brand in einer Dachgeschosswohnung in Schwenningen, bei dem ein 13-jähriger Junge lebensgefährliche Rauchgase einatmete, hätte ein Rauchmelder vielleicht Schlimmeres verhindern können.

Der Zustand des 13-jährigen Jungen, der bei einem Brand in Schwenningen am Morgen des 1. Mai aus der Dachgeschosswohnung hatte gerettet werden müssen, ist weiter kritisch. Das bestätigt Michael Aschenbrenner vom Polizeipräsidium Tuttlingen am Donnerstagvormittag auf Anfrage. Der Junge wird wegen einer schweren Rauchgasvergiftung immer noch in einer Spezialklinik in Stuttgart behandelt.

Am Donnerstagmorgen sind nun laut Aschenbrenner auch die Sachverständigen an dem Mehrfamilienhaus in der Espanstraße eingetroffen, um die genaue Brandursache zu ermitteln. Noch sei völlig unklar, so Aschenbrenner, ob es sich um einen technischen Defekt gehandelt habe, oder ob eventuell jemand gezündelt habe. Klar ist lediglich: Rauchmelder hatte es in der Wohnung keine gegeben. "Es ist schwierig zu sagen, ob der Junge früher hätte gerettet werden können", sagt Aschenbrenner. "Ein Rauchmelder wäre jedoch sicherlich ein Instrument gewesen, das früher gewarnt hätte."

Die Ermittlungen, was genau an dem Morgen in der Wohnung passiert ist, warum der Junge allein in der Wohnung bliebt, das ist Sache der Justiz, sagt Aschenbrenner. Und: "Dann wird auch zu bewerten sein, wie das ausgegangen wäre, wenn ein Rauchmelder da gewesen wäre."