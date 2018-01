Villingen-Schwenningen "Wir können voneinander lernen"

Auf einen Kaffee mit Christa Lörcher und Knud Eike Buchmann, Moderatoren der Gesprächsreihe „Lebens-Weise“, die bekannte Bürger von einer anderen Seite zeigen soll.

Wie ist Ihnen die Idee gekommen, die Gesprächsreihe Lebens-Weise ins Leben zu rufen?

Knud Eike Buchmann: Wir kennen uns seit vielen Jahren und sind uns immer wieder begegnet. Christa Lörcher hat das Buch "100 plus" geschrieben in dem Menschen aus ihrem erfahrungsreichen Leben erzählen. Ich befasse mich auch mit der Lebensweise der Menschen, mit ihren Erfahrungen und Weisheiten, wie sie denken und was sie daraus machen. Lebensweisheit ist auch das Erkennen und Aushalten von Zweideutigkeiten sowie Widersprüchlichkeiten in Menschen und in sich selbst, und die Komplexität in den Dingen zu erkennen, um schwierige Lebenssituationen kompetent zu bewältigen.

Christa Lörcher: Wir haben sehr viele Gemeinsamkeiten und kennen uns aus der Hospizbewegung. Knud Eike Buchmann schrieb das Buch "Lebensweise" und so sind wir auf den Gedanken gekommen, Menschen aus Villingen-Schwenningen über Ereignisse und Erfahrungen aus ihrem Leben berichten zu lassen.

Warum braucht Villingen-Schwenningen eine solche Gesprächsreihe?

Christa Lörcher: Man kennt, oder meint viele Leute in Villingen-Schwenningen zu kennen. Oftmals kennt man aber nur die Fassade der Menschen. Schicksale, Krisen werden verschwiegen, um das eigene Erscheinungsbild nach außen hin nicht zu trüben. Wir möchten, dass die Menschen ihre Geschichten erzählen und was sie aus ihren Erfahrungen gemacht haben und diese, wenn möglich, weitergeben. Wir brauchen mehr Offenheit und können voneinander lernen.

Die Auftaktveranstaltung verlief von heiter bis bewegend und sehr emotional. Wie hat sich aus Ihrer Sicht das Gespräch entwickelt?

Knud Eike Buchmann: Es war so geplant. Wir wollten mit einer lockeren Stimmung beginnen, um dann in die Ernsthaftigkeit zu kommen. Dass dabei so heitere Geschichten erzählt wurden, hat uns selbst überrascht. Das macht die Gesprächsreihe auch aus, sie ist geprägt von Spontanität und Offenheit.

Rund 40 Besucher waren in das Franziskaner Foyer gekommen. Was hatten Sie für Erwartungen?

Christa Lörcher: Wir waren zufrieden. Sicher wären noch mehr Gäste gekommen, wenn das stürmische Wetter nicht gewesen wären. Es war ein so wunderbarer Anfang mit Margot und Werner Schaumann.

Knud Eike Buchmann: Wir wünschen uns für die nächsten Veranstaltungen, dass die Besucher nicht nur wegen der Bekanntheit der Gäste kommen, sondern auch die Themen interessant finden.

Seit der ersten Veranstaltung sind ein paar Tage vergangen. Wie war die Resonanz aus Ihrem Umfeld?

Christa Lörcher: Die Resonanz war sehr positiv und oft sehr berührend. Manche Freunde und Bekannte haben es bereut, dass sie nicht kommen konnten.

Welche Kriterien setzen sie bei der Auswahl Ihrer Gesprächspartner an?

Christa Lörcher: Wir laden jeweils einen Mann und eine Frau zum Gespräch ein. Menschen, die wir kennen oder kennenlernen möchten. Sie sind in der Stadt und der Region bekannt und bereit, über ihre Lebenserfahrungen, Krisen und Schicksale, die sie gemeistert haben, zu berichten.

Knud Eike Buchmann: Es müssen nicht immer ältere Menschen sein. Es gibt auch junge Menschen, die schon einiges erlebt haben und manche Schicksale bewältigen mussten.

In welcher Form findet im Vorfeld der Veranstaltung ein Gespräch mit Ihren Gästen statt?

Christa Lörcher: Wir treffen uns etwa eine Woche vor der Veranstaltung und legen die Bereiche fest, über die wir mit ihnen sprechen möchten. Gezielte Fragen besprechen wir vorher nicht, um auch spontan aus der Situation heraus fragen zu können.

Für die nächsten zwei Veranstaltungen haben Sie wieder interessante Menschen angekündigt. Wie reagieren die Gäste auf ihre Anfrage?

Knud Eike Buchmann: Manche anfangs vielleicht etwas verunsichert, was sich dann im Verlauf des Gesprächs legt; sie freuen sich darauf, über Erkenntnisse und Erfahrungen aus ihrem Leben zu berichten. Wir kennen die Gäste persönlich, das schafft Vertrauen.

Bieten sie bewusst die Veranstaltungen in Villingen und in Schwenningen an?

Knud Eike Buchmann: Ja, wegen der merkwürdigen, gemeinsamen und doch geteilten Stadt. Die Villinger gehen nicht nach Schwenningen und umgekehrt die Schwenninger nicht nach Villingen.

Wie viele Veranstaltungen haben Sie dieses Jahr noch geplant, und werden Sie die Vortragsreihe 2019 fortsetzen?

Christa Lörcher: Für März und April stehen die nächsten beiden Termine fest. Wir werden im Herbst nochmals drei Termine anbieten.

Knud Eike Buchmann: 2019 machen wir dann weiter.

Christa Lörcher unterbricht: Das werden wir Ende diesen Jahres entscheiden.

Sie selber sind auch erfahrene und über die Region hinaus bekannte Persönlichkeiten. Wann erfahren wir mehr über Ihr Leben und Ihre Erfahrungen?

Knud Eike Buchmann: Im Moment sind wir die Moderatoren und möchten nicht im Mittelpunkt stehen.

Christa Lörcher: Es geht um die Menschen in Villingen-Schwenningen. Vielleicht übernimmt ja irgendwann jemand die Gesprächsreihe und wir sind die Gäste.

Zur Person

Die Gesprächsreihe Lebens-Weise wird fortgesetzt am Freitag, 2. März, mit Annemarie Conradt-Mach und Hermann Benzing im Café Häring in Schwenningen und am Montag, 12. April, mit Anita Neidhardt-März und Henry Greif im Abt-Gaisser-Haus in Villingen, jeweils von 17 bis 18.30 Uhr.

Christa Lörcher ist Jahrgang 1941. Sie hat während ihrer Lehramtstätigkeit Mathematik und Physik unterrichtet. Nach ihrem Eintritt 1970 in die SPD wurde sie stellvertretende Kreisvorsitzende und Mitglied im Kreistag. Von 1993 bis 2002 war sie Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Bis heute ist sie Mitglied der SPD und engagiert sich im Verein Pro Stolpersteine, im Arbeitskreis Tula sowie für Flüchtlinge und Friedensperspektiven. Knud Eike Buchmann ist Jahrgang 1941, Doktor der Philosophie mit Professur für Psychologie und Personalführung bei der Hochschule für Polizei. Seit 2004 im Ruhestand, weiterhin gefragter Referent bei Seminaren und Vorträgen, Veröffentlichung zahlreicher Publikationen. Er ist derzeit Vorsitzender der Hospizbewegung Schwarzwald-Baar. (rod)