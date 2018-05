Villingen-Schwenningen Wink mit dem Zaunpfahl: Ein Maischerz sorgt in Villingen für Aufsehen

Auf dem Tonhallen-Areal ist bekanntlich Platz. Wie dieser Platz künftig sinnvoll genutzt werden kann, dazu gab es am 1. Mai einen – wenn auch nicht ganz ernst gemeinten – Vorschlag.

Sie sind selten geworden, die Maischerze, die wirklich eine Botschaft haben und über das plumpe Verhüllen eines Blitzer hinausgehen. Einen solchen seltenen Maischerz konnte man am Dienstag in Villingen bewundern. Auf dem alten Tonhallengelände stand ein Schild, angelehnt in der Aufmachung an die Schilder städtischer Bauvorhaben, mit der Aufschrift: Neubau Feuerwehrgerätehaus.

Wer dahintersteckt, ein Narrenverein oder vielleicht die Feuerwehr selbst, war am Dienstag nicht in Erfahrung zu bringen. Die Botschaft jedoch ist klar: Aktuell wird nach einem Standort für einen Neubau des Villinger Feuerwehrhauses gesucht. Warum also nicht das alte Tonhallen-Areal benutzen? Der OB ist jahrelang daran gescheitert, einen Anziehungspunkt für die Stadt dort zu schaffen. Vielleicht wäre es eine Überlegung wert.