Villingen-Schwenningen Wieder Investoren gesucht fürs alte Tonhallenareal in Villingen

Stadt plant erneute Ausschreibung in diesem Jahr. Ein Drittel des Grundstücks bleibt für das Amtsgericht reserviert

Noch in diesem Jahr will die Stadtverwaltung einen neuen Anlauf starten, um für das alte Tonhallengelände endlich einen Investor zu finden. Für die erwünschte Bebauung des innerstädtischen "Filetstücks", wie das Grundstück oft bezeichnet wurde, sei eine öffentliche Ausschreibung vorgesehen, erklärte Oxana Brunner, die Pressesprecherin der Stadt, auf SÜDKURIER-Anfrage.

Die Stoßrichtung der Stadt hat sich dabei nicht groß verändert. Gewünscht wird nach wie vor die Ansiedlung eines Hotels, um die benachbarte Neue Tonhalle als Tagungsstätte aufzuwerten, sowie ein Einkaufsmarkt, der zusätzliche Kundenströme in die Innenstadt lenken soll. Außerdem wird rund ein Drittel des 8600 Quadratmeter großen Grundstücks bis auf weiteres für das Amtsgericht Villingen-Schwenningen reserviert. Hier könnte das Land bei Bedarf einen Verwaltungsneubau für die Justizbehörden errichten.

Anlass für den erneuten Versuch, das seit 20 Jahren brachliegende Gelände wiederzubeleben, ist der Umstand, dass es nach Aussage von Baubürgermeister Detlev Bührer derzeit rund zehn mögliche Investoren gibt, die bei der Stadt immer wieder nachbohren, ob sie das Grundstück bebauen dürfen. Zu den Investoren, die zuletzt Interesse gezeigt haben, zählt auch die Krause-Bauträgergesellschaft aus Bayreuth. Das Unternehmen hat bereits vor rund drei Jahren bei der Stadt ein neues Konzept skizziert, das im Gemeinderat auf Beachtung gestoßen ist. Vorgeschlagen wurde ein Hotel mit rund 2500 Quadratmeter Fläche sowie eine kleinere Handelsfläche mit rund 4000 Quadratmetern.

Allerdings hat es sich in den vergangenen Jahren gezeigt, dass sich die Investoren schwer taten, einen zug- und zahlungskräftigen Ankermieter für ein neues Handelsobjekt zu finden. Die Verunsicherung der großen Einzelhandelshäuser durch die Herausforderung des Internethandels soll dabei eine große Rolle spielen. Im Jahr 2015 beerdigte der Investor Strabag Real Estate aus diesem Grund seine städtebaulich ambitionierten Baupläne an der Bertholdstraße.

Bisher keine Klarheit hat die Stadt, ob das Land an dieser Stelle Flächen für das Amtsgericht benötigen wird oder nicht. Noch haben sich die zuständigen Stellen nicht entschieden, ob das Amtsgericht am jetzigen Standort in Richtung Gefängnis erweitert werden soll oder ob ein neuer Verwaltungstrakt auf dem alten Tonhallengelände den zusätzlich benötigten Raumbedarf decken soll. "Bis zum Herbst sollte die Entscheidung getroffen sein", sagte gestern Edwin Dalibor, der stellvertretende Leiter der Staatlichen Hochbauverwaltung "Vermögen und Bau" in Konstanz. Bis zur Entscheidung wird die Stadt einen Teil des alten Tonhallengeländes auf jeden Fall für das Land reservieren.

Das Grundstück

Seit rund 20 Jahren liegt das alte Tonhallengelände brach. Hier stand bis Ende der 90er-Jahre die Stadthalle von Villingen, die Tonhalle. Außerdem war hier die Schreinerei Jordan angesiedelt. Beide wurden abgerissen, weil hier ein Outlet-Center geplant war. Das Projekt scheiterte. Seither gab es zahlreiche Pläne, das Gelände zu bebauen, die allesamt im Sande verliefen. (est)