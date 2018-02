VS-Schwenningen Wieder Autos in Schwenningen beschädigt

Über das Wochenende erneut vier Autos von Unbekannten beschädigt worden.

Ein oder mehrere unbekannte Täter haben im Laufe des Wochenendes mehrere Autos beschädigt. Laut Mitteilung der Polizei wurden zwischen Samstag, 23.30 Uhr, und Sonntag, 3.30 Uhr, in der Neckarstraße drei Autos beschädigt. Der Täter zerkratzte Motorhauben, trat Außenspiegel ab und ließ Luft aus den Reifen ab. In der Nacht zum Freitag zerkratzte ein Unbekannter in der Gluckstraße einen Wagen. Die Polizei bittet um Hinweise unter 07720/85000.

Bereits vergangene Woche meldete die Polizei eine Häufung von beschädigten Autos in Schwenningen. Auch hier wurden Reifen zerstochen, Außenspiegel abgetreten und der Lack zerkratzt. Zudem wurden Fenster und Heckleuchten eingeschlagen. Mittwochmorgen wurden an einem Fahrzeug in der Pestalozzistraße alle vier Reifen zerstochen worden. Am Donnerstagmorgen wurden vier beschädigte Autos im Bereich Engelstraße, Bürkstraße, Bildackerstraße und Jägerstraße gemeldet. Hier waren Außenspiegel abgetreten, Heckscheiben eingeschlagen und Heckleuchten zertrümmert worden. Drei in der Rietenstraße geparkte Autos wurden zerkratzt.

Ob es sich bei den Taten um den oder die gleichen Täter handelt, ist laut Polizeimeldung Gegenstand der Ermittlungen.