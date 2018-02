Villingen-Schwenningen Wieberfasnet bietet närrischen Zirkus

Bruder Klaus erlebt erneut eine tolles Programm von Damen für Damen. Ausnahme: Dekan Fischer – der stellt sich mutig dem Pfeilwurf.

Villingen-Schwenningen – „Manege frei“ hieß es bei der Wieberfasnet in St. Bruder Klaus. Unter dem vielversprechenden Motto verwandelten die närrischen weiblichen Akteure den gesamten Saal – fast ohne Männer – in einen bunten Zirkus, der in großer Begeisterung die Stimmungswogen durchweg hoch schlagen ließ. Bereits nach dem Einzug der närrischen Artisten brachten Clowns, Tiere und Künstler als Chor mit einem heiteren Begrüßungslied das gesamte Publikum im voll besetzten Gemeindehaus in Schwung.

Bei der von Ansagerin Conny Kleiser angekündigten Nummer „Salto mortale ganz klein“ mussten während der Vorführung im Flohzirkus allerdings dann die unter viel Gelächter ausgerissenen Flöhe bei den Prominenten im Saal von den Akteurinnen Lisa Kessel und Petra Manz wieder eingefangen werden. Auch als danach die beiden Clowns Hula und Palu auftraten (Conny Kleiser und Uschi Mastroianni), die mit einem akrobatischen Tanz versuchten, sich auch ohne Worte zu verstehen, wurden die Lachmuskeln kräftig strapaziert.

Bei den lustigen Wasserakrobaten, die – von Dompteuse Bernadette Bettecken trainiert – ihre Künste an Boden und am Wasser zum Besten gaben, blieb kein Auge und auch die Besucherin in der Nähe der Bühne nicht trocken (Birgit Held, Bruni Schulz, Gisela Schöb, Elisabeth von Wutenau-Reiser.) Die strahlende Seiltänzerin „Grazielle Appica“ (Dagmar Maczey) bemühte sich bei ihrem Auftritt unter viel Beifall darum, das Seil möglichst geschickt zu vermeiden, um es abschließend als Wäscheleine benutzen zu können.

In der Pause sorgte Alleinunterhalter Wolfgang wie seit langen Jahren mit närrischen Liedern dafür, dass die gute Stimmung für den zweiten Teil der Veranstaltung erhalten blieb. Viel Nervengekitzel löste dann die Nummer „Los Dartos“ bei Gisi Schöb und dem auserwählten Opfer, Dekan Josef Fischer, aus; des Geistlichen Mut wurde durch die hautnahen Pfeilwürfe von Silke Huber mächtig auf die Probe gestellt wurde. Die Lacher auf ihrer Seite hatten auch Lisa Kessel als geplagte Ehefrau mit ihrem „Dummen August“ (Birgit Held). In ihren gegenseitigen Intelligenztest brachten sie viel Lokalkolorit ein, was vom aufmerksamen Publikum mit kräftigem Applaus honoriert wurde. Tausend bunte Lichter, an Regenschirmen angebracht, verzauberten danach in einem flotten Tanz mit begeisterten Zugabe-Rufen das auch noch im Dunkel strahlende Publikum. Dass auch das Auftreten von Bea und Trixi (Dagmer und Annabelle Maczey) im Zwiegespräch mit einer Stoffpuppe zu einer Lachnummer wurde, war sicher der Tatsache zu verdanken, dass dabei die Villinger Geistlichkeit, Vikar und Dekan, kräftig aufs Korn genommen wurde.

Im Gleichschritt-Galopp trabten dann acht gut trainierte Pferde unter viel Beifall auf die Bühne. In stolzer Parade präsentierten sie sich mit strahlenden Gesichtern und brachten damit das ganze Publikum in Schwung. Auch hier wurde lautstark eine Zugabe erbeten. Mitwirkende, ebenso wie beim Tanz der bunten Lichter, waren Uschi Mastrioianni, Annabelle und Dagmar Maczey, Elisabeth von Wuthenau-Reiser, Birgit Held, Gisa Schöb, Bruni Schulz, Petra Manz und Lisa Kessel.

Ein einmaliges Erlebnis war für die zahlreichen Gäste sicherlich die Schlussnummer „Die singenden Glocken.“ Zu was man die Villiner Narro-Glocken nicht alles verwenden kann, das hatten viele Besucher noch nicht erlebt. Silke Huber meisterte das Glockenspiel erstaunlich gut. Die Klänge wurden bald vom Mitgesang der Fasnetwieber im ganzen Saal kräftig übertönt und bildeten damit den gemeinsamen Abschuss der voll gelungenen Wieberfasnet 2018.

Die Gesamtleitung hatte Silke Huber, die sich, ebenso wie Conny Kleiser, bei allen Mitwirkenden und allen Helfern bedankten. Dazu gehörten Licht- und Tontechniker Marin Dobernecker, Bühnen-Bildner Richard Schöb, die Helfer hinter der Bühne Guiseppe Mastroianni, Heiko Manz und Michael Eisele sowie das Küchen- und Service-Team. Für Maske zeichnete Beate Zirlewagen verantwortlich.

Auch bei der Pfarrfasnet am Samstag, 3. Februar, 20 Uhr, werden einige Glanznummern der Wieberfasnet zu sehen sein.