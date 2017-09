Schwarzwald-Baar Wie ein Dauchinger Ehepaar in Florida vor Hurrikan Irma flüchtet

Wie viele Deutsche verbringen auch Brigitte und Martin Burger aus Dauchingen ihren Jahresurlaub in Amerika. Vier Wochen haben sich die beiden dafür Zeit genommen. Am Ende ihrer Urlaubstour müssen sie vor Hurrikan Irma flüchten.

Schwarzwald-Baar – Mit einem Mietauto ging ihre Tour erst durch Florida, von Fort Lauderdale entlang der Ostküste nach Norden bis Washington, New York und wieder zurück in den Süden. Was die beiden Urlauber während ihrer Rückfahrt noch nicht ahnten: Über der Karibik näherte sich bereits aus entgegengesetzter Richtung Hurrikan Irma der Ziellinie ihrer Urlaubstour, Miami. „Bei einem Zwischenstopp in Fort Pierce kam Irma bereits immer näher“, berichtet das Paar über das Soziale Netzwerk Facebook. Zu diesem Zeitpunkt war das Thema Hurrikan bereits überall präsent. Am Mittwoch hatten sie sich nahe Miami in Fort Lauderdale in einem Hotel einquartiert, bereit für ihren Rückflug nach Deutschland, der für Samstag gebucht war. Doch so weit kam es nicht. Die Fluggesellschaft stornierten den Rückflug kurzfristig per Email am Donnerstagabend. Seither hat sich die Fluggesellschaft nicht mehr gemeldet.

Am Donnerstag begann die Evakuierung der Bevölkerung. Das Paar befand sich unvermittelt in einer verzweifelten Lage. Sie mussten die Region verlassen. Doch wohin soll man flüchten in einem fremden Land? „Wir waren auf uns alleine gestellt. Die Hotels waren geschlossen. Es gab kein Benzin mehr“, schildern sie ihre missliche Lage. Weil ihr Mietwagen noch genügend Benzin hatte, machten sie sich kurzerhand auf den Weg nach Carol Springs, wenige Kilometer weiter östlich. Hauptsache weg vom nahenden Sturm. Benzinmangel, leere Supermarktregale und geschlossene Hotels waren aber auch dort an der Tagesordnung. In ihrer Verzweiflung wählten sie die Nummer der Deutschen Botschaft, die den Urlaubern jedoch nicht weiterhelfen konnte.

Also mussten sie selbst aktiv werden. Über eine Anwendung auf dem Mobiltelefon fanden sie eine der wenigen offenen Tankstellen. Vollgetankt nahmen sie eilig die Strecke nach Norden in Angriff. Aufgrund der Notlage, durften Highways kostenlos befahren werden. „Endlich raus“, so Brigitte Burger, die vor Freude ihre Tränen nicht mehr zurückhalten konnte. Viele Kilometer rollte der Verkehr flüssig. Bei Jacksonville begann der Stau. „Wir standen vier Stunden. Das war sehr nervenaufreibend“, berichten die Dauchinger. Tausende Menschen waren auf der Flucht. Tankstellen entlang des Highways waren überfüllt, Übernachtungsmöglichkeiten gab es keine. „Es war schrecklich. Wir hatten keinen Schlaf, waren übermüdet. Dazu die Angst.“ Erst im 500 Kilometer entfernten Pensacola fanden sie eine Bleibe.

Am nächsten Tag ging es weiter nach New Orleans, wo sie derzeit ausharren und versuchen, ihre Rückreise nach Deutschland auf eigene Faust zu organisieren. Gerne wäre das Ehepaar einfach in einen Flieger in New Orleans gestiegen. Ihren Mietwagen müssen sie jedoch im Umkreis von 500 Kilometern um Miami wieder abstellen. New Orleans als Abflughafen scheidet daher aus. Also wird ihre abenteuerliche Reise noch einmal weitergehen, zurück nach Jacksonville, dem mittlerweile abgeschwächten Hurrikan Irma entgegen. Wie die SÜDKURIER-Redaktion in einer letzten Facebook-Botschaft der beiden erfahren hat, sollen sie für Donnerstag endlich einen Rückflug nach Zürich ergattert haben, mit Zwischenstopp in Atlanta. Wenn alles klappt, könnten sie bald unversehrt im "schönen Dauchingen" ankommen, wie sie ihren Heimatort in einer Nachricht liebevoll nannten. Neben vielen schönen Urlaubseindrücken werden Brigitte und Martin Burger sicher auch die Bilder von ihrer Flucht vor dieser Naturkatastrophe dauerhaft in Erinnerung bleiben. "Wir haben die Verzweiflung gesehen. Es war schrecklich, die Not der Menschen, wie sie ihre Häuser gesichert haben", so das Ehepaar. Umso mehr freuen sie sich auf ihre Familie und Freunde, die sich in der Heimat Sorgen gemacht hatten.

Zur Person

Brigitte (48) und Martin Burger (45) haben fünf erwachsene Kinder. Die Familie wohnt seit neun Jahren in Dauchingen. Brigitte Burger arbeitet in einer Metzgerei, ihr Mann ist in der Kunststoffverarbeitung tätig. Die Arbeitgeber wurden über die Verspätung informiert.