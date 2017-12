Villingen-Schwenningen Wie das Christkind zum Villinger Bahnhof kommt

An Heiligabend ist in Villingen ein Zug abfahrbereit. Aber dann geschieht etwas Einzigartiges.

VS-Villingen (jdk) Ein ungläubiger Blick in den Rückspiegel, dann ein erhellendes Lächeln und schließlich Überraschung pur. Andreas Helbig, Triebfahrzeugführer bei der Hohenzollerischen Landesbahn, wartet auf das Signal, das ihm den Weg in Richtung Bräunlingen freigibt – es ist am frühen Heiligen Abend – kaum jemand sitzt in seinem Zug – und nun das. Damit hat er wirklich nicht gerechnet: Eine kleine, illustre Gruppe von Eisenbahnfreunden des Villinger Eisenbahn-Clubs betritt den Triebwagen. Der Lokführer steigt von seinem Führerstand und Erstaunen ist ihm ins Gesicht geschrieben. Wahrhaft eine echte Überraschung, denn üblich scheint ist das natürlich nicht, dass am Weihnachtsabend das Christkind zum Bahnhof kommt.

Wolfgang Riedel, Vorsitzender der Villinger Eisenbahnfreunde, erklärt kurz und prägnant, worum es geht: Es ist die frohe Botschaft von Weihnachten, die er und einige Clubmitglieder stellvertretend für alle diensthabenden Eisenbahner heute Andreas Helbig überbringen wollen – Freude verbunden mit einem kleinen Geschenk. "Wir beschäftigen uns mit der großen und kleinen Eisenbahn in unserer Freizeit und wollen mit dieser Geste unsere Verbundenheit mit dem großen Vorbild zum Ausdruck bringen!", so der Modellbahner und Eisenbahnfreund aus Leidenschaft. Freudig bedankt sich Andreas Helbig.

Seit 35 Jahren treffen sich die Hobbyeisenbahner aus der Villinger Webergasse am Heiligen Abend, um einen Bahnbediensteten zu überraschen. Solange es noch Bahnübergänge mit Schrankenwärtern gab, war die Auswahl an "zu Überraschenden" deutlich größer. Bis ins Groppertal, nach Marbach, gar ins benachbarte Schwenningen oder nach Döggingen begaben sich die Modellbahner, um am Heiligen Abend – oft im tiefsten Schnee – um ihr G'schenkle zu überbringen. Seit einigen Jahren werden die Fahrdienstleiter oder Stellwerker der beiden Stellwerke in Villingen oder je einmal ein Lokführer der DB-Regio oder des Ringzugs bedacht. Was allen – damals wie heute – gemeinsam ist und war: Sie haben sich alle über diese nette Geste riesig gefreut – Weihnachten auf die besondere Art.