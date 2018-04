VS-Villingen / Berlin Wie Sinan Bombeiter aus Villingen in Berlin seinen Traum als Musik-Produzent lebt

Wenn Sinan Bombeiter aus VS-Villingen über seine Musik spricht, leuchten seine Augen, immerzu sprudeln neue Ideen und schöne Erinnerungen rund um seine Musik aus ihm heraus. Der 24-Jährige lebt für seine Kunst, möchte etwas bewegen und verändern in der Musikbranche. Mit dem SÜDKURIER hat er sich über seinen Weg vom Klavierspieler aus dem Schwarzwald zum erfolgreichen Hip-Hop- und Pop-Produzenten in Berlin unterhalten.



Sinan Bombeiter ist heute 24 Jahre alt. Aufgewachsen ist er zusammen mit seiner Schwester im Elternhaus in VS-Villingen. Sein Abitur hat er am Hoptbühl-Gymnasium absolviert. Vor fünfeinhalb Jahren zog es ihn nach Berlin. „Meine Mutter hat mich damals fortgeschickt“, sagt er mit einem Schmunzeln. „Hier kommst du nicht weiter“, seien ihre Worte gewesen. Gemeint hatte sie seinen großen Traum, einmal als Produzent und Musiker erfolgreich zu sein. "Ich hatte mich nach einer richtigen Musikszene gesehnt“, erklärt Bombeiter.



Es folgte der mutigste und größte Schritt in seinem Leben: Er zog ganz alleine nach Berlin in ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft. Er kannte niemanden, hatte bis dahin lediglich über Facebook Kontakt zum Berliner Hip-Hop Produzenten Figub Brazlevic aufgenommen, der ihn spontan zu sich eingeladen hatte. „Gleich am ersten Tag in Berlin stand ich in seinem Studio“, erinnert sich Bombeiter, der kurz darauf das Klavier für Brazlevics Album Man Of Booom einspielen und an anderen Produktionen mitarbeiten durfte. Brazlevic ist übrigens in Tuttlingen aufgewachsen.



Die Zusammenarbeit mit Brazlevic war gleichzeitig der Startschuss für die eigene Musikkarriere und Ausgangspunkt, um reichlich Kontakte zu Musikern, Produzenten und Plattenfirmen zu knüpfen, die im Musikgeschäft unerlässlich sind. „Ich habe wirklich alles angenommen“, denkt Bombeiter an die Anfangsjahre zurück. Ein eigenes Album, Aufträge als Studiomusiker, Mitarbeit bei Musikproduktionen und vieles mehr schrieb er sich so in kurzer in seinen Lebenslauf. Eine aufregende Phase, während dieser er in Berlin langsam auf sich aufmerksam machte. Das folgende Musikstück war Teil seiner ersten Platte.

Aber auch Fehler blieben in den Lehrjahren nicht aus: „Heute weiß ich, dass man im Musikgeschäft bereits im Vorfeld alles vertraglich regeln sollte.“ Nur so sei klar, wer welche Aufgaben bei einer Produktion habe, und wer welche Ansprüche bei der GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte) und der GVL (Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH) geltend machen könne. Unter dem Strich bedeutet das, wer wie viel Geld bekommt.

Parallel zur Arbeitswelt formte sich auch sein privates Umfeld. „Ich habe über die Arbeit viele Freunde gefunden“, so der Musiker, der sich mittlerweile in Berlin zuhause fühlt. Sein erstes kleines Studio richtete sich Bombeiter in seinem WG-Zimmer ein. Neben all seinen Engagements und Projekten studiert er bis heute auch noch Musikproduktion. Und obwohl er seinen Abschluss immer wieder aufgeschoben hat, die Ausbildung bislang rund 25.000 Euro verschlang und er auch ohne Zeugnis in der Branche erfolgreich arbeitet, ist sich Bombeiter sicher, dass es sich gelohnt hat. „Der Bachelor ist eine Art Sicherheit. Und ich konnte im Hörsaal viele Kontakte knüpfen.“

Dope est Dope

Vor zwei Jahren schloss sich Bombeiter mit Nicolai Rohrer (27) zusammen. Die beiden gründeten eine Firma unter dem eingängigen Namen Dope est Dope. „Wir sind ein Produzenten-Duo, das auch eigene Musik macht, mit Aussicht auf ein eigenes Label“, beschreibt Bombeiter das Projekt, mit welchem sie vor allem unabhängig von den großen Plattenfirmen sein wollen. Ihre eigene Kunst beschreibt Bombeiter als internationale Musik, eine Mischung aus Hip Hop und Pop, mal mit Rapper, mal nur mit Instrumenten. Für ihre Produktionen holen sie sich gerne befreundete Gastmusiker und junge Talente mit ins Boot.

Während Bombeiter sich selbst als den Optimist bezeichnet, der Türen eintritt, für neue Ideen brennt, sei sein Partner eher der Realist, der alles in die richtigen Bahnen lenkt. Beide ergänzen sich perfekt. „Man kommt zu zweit weiter und erreicht mehr“, so der 24-Jährige.

Und erreicht hat das Duo in nur zwei Jahren erstaunlich viel. Beim Musik-Streaming-Dienst Spotify steuern sie mit ihrer Musik auf die Millionenmarke bei den Abrufen zu. Als Produzenten waren die beiden schon für namenhafte Musiker wie Sero und Dissythekid aktiv.

Ihre Aktivitäten beschränken sich jedoch nicht nur auf Hip-Hop und Pop-Musik. Ein aktuelles Projekt des Berliner Duos ist ein Werbefilm für Faber Castell. Das Video für ein neues Produkt der Firma haben Dope est Dope mit der passenden Hintergrundmusik untermalt.

Sogar unabhängig von der Musik funktioniere die Marke Dope est Dope, freut sich Bombeiter. Ihre T-Shirts und Mützen verkaufen sich in der Berliner Szene gut. Den Schriftzug Dope est Dope kennt fast jeder, der in Berlin durch die Straßen schlendert. „Wir haben 15.000 Sticker mit unserem Schriftzug drucken lassen. 14.000 sind bereits weg. Überall in der Hauptstadt ist unser Logo zu finden“, freut sich der 24-Jährige.

Neben Dope est Dope ist Bombeiter weiterhin auch alleine als Produzent aktiv. Als Künstlernamen hat er sich den Namen Sixcube ausgedacht. "Das klingt dope, und ist nun endgültig", ist er sich sicher und schmunzelt. Den Namen hatte er zuvor mehrfach gewechselt. Als Beipiele für sein Schaffen nennt Bombeiter eine Produktion für Rapper Fler.

Für den Fernsehfilm Heilstätten hat Bombeiter den Titelsong zusammen mit Peter Plate produziert, der mehrere Jahre lang Mitglied des Duos Rosenstolz war.

Beim Musikwettbewerb Raptags, bei dem sich im vergangenen Jahr 800 Rapper beworben hatten, saß Bombeiter in der Jury und produzierte für die acht Finalisten jeweils einen Track. Zudem war er als Produzent für das Album der Crew-Gewinner Ceydo & Freeze zuständig.

So geht’s weiter

Sinan Bombeiter hat große Pläne. Er wünscht sich, dass alle die Marke Dope est Dope kennenlernen. Er möchte Talente fördern, neue Ansätze ausprobieren und so eine neue Bewegung in der Musiklandschaft schaffen. „Dafür möchte ich alles tun.“



Ganz konkrete und etwas kleinere Schritte sind bereits in Warteschleife. Sinan Bombeiter ist dabei, die Beatagencyberlin zu gründen. Das Konzept, welches sich dahinter verbirgt, ist einfach: Bombeiter vermittelt über ein Netzwerk Aufträge von großen Labels an Künstler und Produzenten. So könnten auch bislang unbekannte Talente an lukrative Aufträge herankommen. Wer den Auftrag bekommt, entscheidet die Qualität des eingereichten Bewerbungsmaterials. Die Labels würden so viel einfacher von der Kreativität ganz vieler Köpfe profitieren. „So etwas gibt es noch nicht“, erzählt Bombeiter. Erste Gespräche mit einer namenhaften Firma seien schon im Gange.

Im Sommer soll die neue Dope est Dope Platte herauskommen. Mit dabei sind wieder viele Gast-Künstler, Rapper, Sänger, Musiker und Tänzer. Eine besondere Überraschung für Fans ist ebenfalls geplant. Das Produzenten-Duo möchte ein Lied selbst einsingen. Das gab es bislang noch nicht. Die Musik wird dann über gängige Streaming-Dienste und auf Schallplatten gepresst zu kaufen sein.

„Die CD ist tot“, so der 24-Jährige. Nur digital, mit Vinyl, mit Merchandising-Produkten und Live-Auftritten könne man heute noch Geld verdienen.

Eigenes Studio mit Büroraum anzumieten und einzurichten ist in Planung. Bombeiter würde seine Musik auch gerne einmal in seine Heimatstadt Villingen-Schwenningen tragen. „Ein großes Konzert, eventuell zusammen mit regionalen Künstlern“, stellt er sich vor.



Angesprochen auf Karim Deriche, alias KD-Beatz, ein erfolgreicher Hip-Hop-Produzent aus Villingen-Schwenningen, sagt Bombeiter: „Ich habe ihn mal mit 16 kennengelernt. Er geht jedoch einen ganz anderen Weg als wir.“ Dennoch schließt er nicht aus, dass es in Zukunft einmal eine Kooperation geben könnte.



Doch bevor der 24-Jährige weiter an seiner Musikkarriere stricken kann und Dope est Dope auf einer Bühne seine Heimatstadt beschallt, hat aktuell seine Bachelorarbeit Priorität. Bis Ende März hat er sich eine Berlin-Auszeit genommen, um im ruhigeren Schwarzwald ohne Ablenkung seine Abschlussarbeit zu formulieren.



