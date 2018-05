Villingen-Schwenningen Widerstand gegen Sanierung der Wieselsbergstraße

Auf Widerstand im Technischen Ausschuss stieß am Mittwoch die von der Stadtverwaltung beantragte Sanierung der Villinger Wieselsbergstraße.

Sieben Stadträte stimmten dafür, sieben dagegen. Damit war der Antrag abgelehnt. Das entscheidende Wort spricht nun nächste Woche der Gemeinderat. Einstimmig zugestimmt haben die Ausschussmitglieder dagegen der Sanierung der Niederewiesenstraße in Villingen, die sich nach Überzeugung aller in einem völlig desolaten Zustand befindet. Rund 500 000 Euro beantragte die Verwaltung, um die Wieselsbergstraße zu modernisieren. Bei dieser Gelegenheit soll auch die Abbiegespur in die Milanstraße entfernt, der nutzerunfreundliche Rad- und Fußweg komplett erneuert, die Querungen an Sperberstraße und Fasenenweg verbessert und die Straßenschäden erneuert werden. Dietmar Wildi (CDU) gingen einige der Maßnahmen zu weit, Werner Ettwein (Freie Wähler) erklärte gar, die Wieselsbergstraße seit "für Villinger Verhältnisse noch 1a". Andere Straßen wie die Saarlandstraße, der Fürstenbergring oder die Bertholdstraße seien dringlicher. Erich Hargina vom Stadtbauamt konterte, die Wieselsbergstraße könne jetzt noch kostengünstig saniert werden, bevor stärkere Schäden auftreten, die eine Komplettsanierung erfordern. Bei den von Ettwein erwähnten anderen Straßen sei der Zeitpunkt für eine kostengünstige Sanierung bereits überschritten. Um größere Schäden zu vermeiden, sollte die Straße bald gemacht werden. Das strittige Thema muss nun vom Gemeinderat nächste Woche entschieden werden. Unstrittig war dagegen die Niederwiesenstraße. Sie soll dieses und nächstes Jahr für rund 1,2 Millionen Euro saniert werden. Der Schwerpunkt liegt auf der Fahrbahnsanierung.